Ný ríki rafeinda í bráðnu söltum gætu haft áhrif á frammistöðu saltknúinna kjarnakljúfa

Vísindamenn hafa uppgötvað að rafeindir geta myndað þrjú aðskilin ástand þegar þær hafa samskipti við bráðin sölt, niðurstaða sem gæti haft áhrif á afköst saltknúna kjarnaofna. Rannsakendur frá Oak Ridge National Laboratory og háskólanum í Iowa líktu eftir innleiðingu umfram rafeind í bráðið sinkklóríðsalt og sáu þrjár mögulegar aðstæður. Í einni atburðarás verður rafeindin hluti af sameindarót með tveimur sinkjónum. Í öðru staðsetur rafeindin sér á einni sinkjón. Í þriðju atburðarásinni er rafeindinni dreift á dreifðan hátt yfir margar saltjónir.

Verið er að skoða bráðna saltkljúfa fyrir kjarnorkuver í framtíðinni og það er mikilvægt að skilja hvernig geislun hefur áhrif á hegðun bráðinna saltanna. Þessi rannsókn varpar ljósi á víxlverkun rafeinda og salta þegar þau verða fyrir mikilli geislun. Rannsakendur komust að því að rafeindin getur auðveldað myndun ýmissa tegunda, þar á meðal sinkdímera og einliða, eða verið flutt úr stað. Þessar fyrstu niðurstöður vekja upp spurningar um hvaða aðrar tegundir gætu myndast á lengri tíma og hvernig þær gætu brugðist við rafeindum og söltum.

Þessi rannsókn er hluti af DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) og hefur verið birt í The Journal of Physical Chemistry B. Hópurinn vinnur að því að bera kennsl á aðrar tegundir hvarfvirkni í tilraunaskyni. Rannsóknin veitir dýrmæta innsýn í hvernig rafeindir hafa samskipti við bráðin sölt, en það er enn meira sem þarf að kanna. Framtíðarrannsóknir munu rannsaka önnur saltkerfi og áhrif geislunar á bráðið sölt.

Heimild: Oak Ridge National Laboratory