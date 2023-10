Vísindamenn þróa harðara keramik með aukinni viðnám gegn sprungum

By

Vísindamenn við háskólann í Kaliforníu í San Diego hafa slegið í gegn í þróun keramik með því að búa til efni sem eru sterkari og ónæmari fyrir sprungum. Með því að nota blöndu af málmfrumeindum með hærri fjölda gildisrafeinda í ytri skel þeirra hafa vísindamenn fundið leið til að auka getu keramiksins til að takast á við meiri kraft og streitu.

Keramik er þekkt fyrir einstaka eiginleika, eins og hæfni sína til að standast háan hita, standast tæringu og slit og viðhalda léttu sniði. Þessir eiginleikar gera keramik hentugt fyrir ýmis forrit, þar á meðal íhluti í geimferðum og hlífðarhúð. Hins vegar hefur stökkleiki þeirra alltaf verið mikill galli, þar sem þeim er hætt við að brotna undir álagi.

Vísindamennirnir einbeittu sér að rannsókn sinni á flokki keramik sem kallast hár-entropy karbíð, sem hafa röskun á frumeindabyggingu sem samanstendur af kolefnisatómum tengdum mörgum málmþáttum úr fjórða, fimmta og sjötta dálki lotukerfisins. Það kom í ljós að málmar úr fimmtu og sjöttu súlunni, eins og títan, níóbíum og wolfram, skiptu sköpum til að auka seigleika keramiksins vegna hærri gildisrafeinda þeirra.

Gildisrafeindir eru rafeindir sem finnast í ystu skel frumeindarinnar sem taka þátt í tengingu við önnur atóm. Með því að nota málma með fleiri gildisrafeindir gátu vísindamennirnir bætt viðnám keramiksins gegn sprungum við vélrænt álag og streitu. Keramikið sýndi sveigjanlegri hegðun, svipað og málmar, sem þýðir að þeir gætu gengist undir meiri aflögun áður en þeir brotnuðu.

Með reiknihermum og tilraunaframleiðslu og prófunum, greindi teymið tvö karbíð með mikilli óreiðu sem sýndu einstaka viðnám gegn sprungum. Þessi efni voru fær um að afmyndast eða teygjast þegar þau urðu fyrir vélrænu álagi eða álagi, frekar en að sýna dæmigerð brothætt viðbrögð keramik. Tengi innan efnanna endurskipulögð til að brúa op á stærð við atóm sem mynduðust þegar efnið var stungið eða dregið í sundur, sem hindrar myndun sprungna.

Áskorunin núna er að auka framleiðslu á þessum sterku keramik fyrir viðskiptalega notkun. Þessi bylting hefur tilhneigingu til að gjörbylta ýmsum atvinnugreinum sem treysta á afkastamikil keramikefni, allt frá geimferðum til líflækninga. Aukin hörku keramiksins opnar einnig hurðir fyrir öfgakennda notkun, eins og fremstu brúnir fyrir háhljóðsfarartæki, þar sem þeir geta verndað mikilvæga hluti og gert farartækjunum kleift að standast yfirhljóðsflug betur.

Þessi vinna var studd af sænska rannsóknarráðinu, Competence Center Functional Nanoscale Materials, Olle Engkvist Foundation, UC San Diego Department of NanoEngineering's Materials Research Center, National Defense Science and Engineering Graduate Fellowship Program, ARCS Foundation, og The Oerlikon Group.

