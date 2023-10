Flókinn dans á milli tauga- og ónæmiskerfis: Innsýn frá tauga-ónæmisás

By

Þrátt fyrir að vera aðgreindar einingar hafa tauga- og ónæmiskerfi flókið innbyrðis háð samband. Þessi flókni dans á milli kerfanna tveggja, þekktur sem tauga-ónæmisásinn, gegnir mikilvægu hlutverki við að skipuleggja ýmsa lífeðlisfræðilega ferla í heila, húð og meltingarvegi. Samskipti milli frumna í þessum kerfum hafa heillað vísindamenn eins og Isaac Chiu, ónæmislíffræðing við Harvard Medical School.

Rannsóknir Chiu hafa beinst að því að afhjúpa flókin samskipti milli T-frumna, örvera og baktería í tengslum við taugahrörnun, bakteríusýkingar í húð og örverusýkingar eins og heilahimnubólgu, miltisbrand og ristilbólgu. Niðurstöður hans hafa varpað ljósi á nýja aðferð verkja og bólgu, og afhjúpað hlutverk taugafrumna, ónæmisfrumna og örvera í þessum ferlum.

Sársauki, sem er grundvallargeta líkamans til að skynja hættu, er nátengd ónæmiskerfinu. Nociceptor taugafrumur, sem eru ábyrgir fyrir að miðla sársauka, hafa samskipti við ónæmisfrumur með tvíátta krosstölu. Ónæmisfrumur framleiða efni sem geta haft bein áhrif á taugarnar, sem gerir þær næmari fyrir sársauka. Aftur á móti geyma nociceptors taugapeptíð sem ónæmisfrumur geta skynjað og hafa áhrif á hegðun þeirra.

Rannsóknarteymi Chiu hefur einbeitt sér að taugapeptíðum eins og calcitonin gen-tengt peptíð (CGRP) og samspili þeirra við ónæmisfrumur, sérstaklega átfrumur, daufkyrninga, einfrumur, T frumur og B frumur. Teymið uppgötvaði að samskipti þessara taugapeptíða og ónæmisfrumuviðtaka geta haft áhrif á frumumyndun, átfrumnaskautun, nýliðun daufkyrninga og viðbrögð T-frumna. Þessi taugapeptíð gegna öflugu stjórnunarhlutverki í ónæmi.

Í tengslum við örverusýkingar, afhjúpaði teymi Chiu heillandi innsýn í hvernig bakteríur geta rænt sársaukaþráðum. Til dæmis, í heilahimnubólgu af völdum Streptococcus pneumoniae og Streptococcus agalactiae, virkja þessir sýklar nociceptor taugafrumur í gegnum svitamyndandi eiturefni sem kallast pneumolysin. Þessi virkjun hefur í för með sér framleiðslu á CGRP, sem aftur bælir framleiðslu átfrumna á verndandi cýtókínum, sem gerir bakteríunum kleift að lifa af og ráðast inn í heilann auðveldara.

Með rannsóknum sínum hefur Chiu og teymi hans getað stjórnað taugaónæmisásnum í dýralíkönum til að auka getu ónæmiskerfisins til að berjast gegn bakteríusýkingum eins og heilahimnubólgu. Með því að miða á sérstakar sameindasamskipti og nota in vivo og in vitro nálganir hafa þeir öðlast innsýn í flókið samspil taugafrumna, ónæmisfrumna og örvera.

Þessi rannsókn hefur veruleg áhrif á meðferðaraðferðir. Með því að miða á verkjaleiðir, eins og að hindra CGRP, gæti verið mögulegt að auka ónæmissvörun gegn sýkingum. Skilningur á tauga-ónæmisásnum opnar alveg nýtt svið af möguleikum til að meðhöndla ýmsa sjúkdóma og sýkingar.

