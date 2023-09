Dark Photon auðkennd sem hugsanlegur frambjóðandi fyrir Dark Matter

By

Nýleg greining sem gerð var af vísindamönnum við ARC Center of Excellence for Dark Matter Particle Physics og University of Adelaide bendir til þess að dökkar ljóseindir geti verið týndi hlekkurinn til að skilja eðli hulduefnis. Dökk ljóseindir eru ímyndaðar agnir sem gætu þjónað sem brú milli dökka geirans agna og venjulegs efnis.

Myrkt efni er dularfullt efni sem hefur þyngdaráhrif á venjulegt efni, sem veldur því að vetrarbrautir snúast hraðar en búist var við og ljós sveigjast í kringum massamikil fyrirbæri. Þó að það séu nokkrir umsækjendur fyrir hulduefni, hefur staðlað líkan agnaeðlisfræði ekki getað veitt yfirgripsmikla skýringu.

Eðlisfræðingurinn Nicholas Hunt-Smith og teymi hans skoðuðu gögn úr tilraunum með agnarstungur og komust að því að tilvist dökkra ljóseinda passaði betur við þær niðurstöður sem fram komu samanborið við staðlaða líkanið. Með öryggi upp á 6.5 sigma eru líkurnar á því að dökkar ljóseindir skýri ekki mælingarnar taldar vera um einn á móti milljarði.

Rannsakendur einbeittu sér að djúpu óteygjanlegu dreifingarferlinu, sem er leið til að dreifa agnum í kjölfar áreksturs með mikilli orku. Þeir tóku einnig tillit til múonsegulfráviksins, sem mælir frávik hegðunar múonsins í sterku segulsviði frá stöðluðum spám líkansins.

Með því að kynna möguleikann á dökkum ljóseindum jókst valið á þeim sem frambjóðanda og múon segulfrávikið minnkaði verulega. Þessar niðurstöður styðja þá tilgátu að dökkar ljóseindir gætu verið sönnun fyrir uppgötvun agna.

Þó að frekari rannsókna og staðfestingar sé þörf, vonast teymið til þess að niðurstöður þeirra muni hvetja aðra vísindamenn til að kanna tilvist dökkra ljóseinda og þýðingu þeirra fyrir skilning á hulduefni.

Heimild: Journal of High Energy Physics.