The Untold Stories: First Women Astronauts America

Sally Ride, fyrsta bandaríska konan í geimnum, stóð frammi fyrir átakanlegri spurningu á blaðamannafundi áður en geimferjunni Challenger var skotið á loft árið 1983. Blaðamaður spurði hana hvernig hún brást tilfinningalega við vandamálum á æfingu. Þetta atvik og mörg önnur hafa verið lýst ítarlega í bók Loren Grush, "The Six: The Untold Stories of America's First Women Astronauts." Grush fékk innblástur til að skrifa bókina eftir að hafa velt fyrir sér hinum konunum sem æfðu við hlið Ride í fyrsta geimfaraflokki NASA. Hún vildi segja sögur þeirra, ekki bara Ride. Bókin fjallar um reynslu kvennanna í fyrstu flugferðunum, áskoranirnar sem þær stóðu frammi fyrir í starfi og kynjafræðilegu spurningarnar sem þær þurftu að svara.

Ein af opinberunum bókarinnar er vítaverð skýrsla frá því snemma á áttunda áratugnum sem gagnrýndi NASA fyrir skort á fjölbreytileika. Í skýrslunni var minnst á að einu kvendýrin sem send voru út í geim væru köngulær og api, sem undirstrikar þörfina á breytingum. NASA hóf að lokum stórt ráðningarátak og yfir 1970 konur sóttu um að verða geimfarar á árunum 1,500 til 1976. Valferlið minnkaði niður í sex konur sem urðu þekktar sem „The Six“.

Þessar sex konur, ásamt nokkrum karlkyns geimfarum af ólíkum uppruna, voru valdar til að hefja þjálfun sína í Johnson Space Center í Houston árið 1978. Konurnar í hópnum voru Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Shannon Lucid, Anna Fisher og Rhea Seddon. Enginn þeirra hafði hlotið þjálfun í að fljúga þotum, en með því að bæta við hlutverki „verkefnissérfræðings“ fengu vísindamenn og læknar að taka þátt í áætlun NASA.

Áratugum síðar hafa spurningar sem blaðamenn lögðu þessar konur enn hneykslað á lesendum. Spurningin 1983 til Sally Ride um að gráta á æfingu endurspeglar ríkjandi viðhorf á þeim tíma. Bók Grush varpar ljósi á þær hindranir sem þessar konur stóðu frammi fyrir og þær framfarir sem náðst hafa í að efla fjölbreytileika í geimkönnun.

Heimildir:

– The Unsold Stories of America's First Women Astronauts eftir Loren Grush

– Grein á CNN eftir Ashley Strickland: „The Untold Stories of America's First Women Astronauts“ afhjúpar söguleg tímamót og áskoranir NASA