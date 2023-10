Borgarastríð meðal meðvitundarfræðinga: Er samþætt upplýsingakenning gervivísindi?

Svið meðvitundarrannsókna er um þessar mundir í borgarastyrjöld, þar sem vísindamenn deila um réttmæti samþættu upplýsingakenningarinnar (IIT). Meira en 100 meðvitundarfræðingar hafa nýlega skrifað undir bréf þar sem þeir saka IIT um að vera gervivísindi. Hins vegar hafa aðrir aðilar á þessu sviði brugðist við með því að gagnrýna bréfið sem illa rökstutt og óhóflegt. Báðir aðilar hafa áhyggjur af trúverðugleika og langtímaheilbrigði vitundarvísinda.

IIT, sem taugavísindamaðurinn Giulio Tononi lagði til, er metnaðarfull kenning sem miðar að því að veita stærðfræðilega nákvæm skilyrði til að ákvarða hvenær kerfi, eins og heili, er með meðvitund. Kenningin snýst um stærðfræðilegan mælikvarða sem kallast ϕ, sem táknar samþættingu upplýsinga innan kerfis. Samkvæmt IIT verður kerfi meðvitað þegar það er meira ϕ í kerfinu í heild en í einhverjum hluta þess.

Gagnrýnendur IIT halda því fram að þó að vissir þættir kenningarinnar hafi verið prófaðir, er lítill tilraunastuðningur fyrir djörfum og gagnsæjum afleiðingum hennar. Hins vegar halda andstæðingar bréfsins því fram að þessi skortur á tilraunastuðningi eigi við um allar núverandi kenningar um meðvitund og endurspegli áskoranir með núverandi taugamyndatökutækni.

Athyglisvert er að „andstæð samvinna“ milli IIT og annarar vinsælar kenningu um meðvitund, alþjóðlega vinnusvæðiskenningin, átti sér einnig stað nýlega. Þetta samstarf fólst í því að hanna tilraunir saman og samþykkja fyrirfram hvaða niðurstöður myndu fylgja hverri kenningu. Fyrsta lotan af tilraunaniðurstöðum skilaði misjöfnum árangri, þar sem sumir staðfestu hluta IIT og aðrir studdu þætti alþjóðlegrar vinnusvæðisfræði.

Einn þáttur sem gæti haft áhrif á umræðuna er að IIT byggir ekki aðeins á vísindalegum tilraunum heldur felur einnig í sér heimspekilega ígrundun. Það byrjar á fimm aðalsetningum, sem talsmenn halda því fram að sé hægt að þekkja með athygli á okkar eigin meðvituðu reynslu. Þessar meginreglur eru síðan þýddar yfir í fimm samsvarandi staðsetningar, sem lýsa þeim eiginleikum sem þarf til að kerfi geti ímyndað sér meðvitund.

Málið sem hér um ræðir fer út fyrir svið vísinda, þar sem meðvitund er ekki eitthvað sem hægt er að sjá opinberlega. Það er þekkt einslega í gegnum eigin huglæga reynslu okkar. Þó að þetta geri það að verkum að erfitt sé að sýna fram á með tilraunum hvaða kenning um meðvitund er rétt, þýðir það líka að við höfum beinan aðgang að fyrirbærinu sjálfu. Þess vegna er samstarf milli vísinda og heimspeki nauðsynlegt til að skilja að fullu og nálgast meðvitundina.

Það er mikilvægt að hafa í huga að þó að IIT hafi sína galla, bæði vísindalega og heimspekilega, þá er það brautryðjandi í að samþykkja takmarkanir vísindalegra tilrauna og innlima heimspekilega innsýn. Aðeins með samvinnu og heildrænni nálgun getum við vonast til að auka skilning okkar á meðvitund.

