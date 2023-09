Mannsfrumur fylgja mynstri af stærð og fjölda

By

Í nýlegri rannsókn sem birt var í Proceedings of the National Academy of Sciences hafa vísindamenn frá McGill háskólanum uppgötvað heillandi mynstur í frumum manna sem virðist fylgja stöðugri stærðfræðilegri samhverfu yfir alla lífveruna. Rannsóknin leiðir í ljós öfugt samband milli frumustærðar og fjölda, sem bendir til skiptanna á milli þessara breyta.

Stærð og fjöldi frumna gegna mikilvægu hlutverki í vexti og starfsemi mannslíkamans. Hins vegar, þar til nú, hefur engin alhliða rannsókn kannað samband þessara þátta í allri lífveru mannsins. Til að fylla þetta skarð tók rannsóknarteymið saman gögn frá yfir 1,500 birtum heimildum til að búa til ítarlegt gagnasafn um stærð frumna og telja yfir helstu frumugerðir.

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að eftir því sem frumustærð eykst minnkar frumufjöldi og öfugt. Þetta þýðir að frumur innan ákveðins stærðarflokks leggja jafnt þátt í heildarfrumulífmassa líkamans. Sambandið milli frumustærðar og fjölda gildir á milli mismunandi frumutegunda og stærðarflokka, sem gefur til kynna stöðugt mynstur samstöðuhækkunar.

Vísindamennirnir áætla að karlmaður hafi um það bil 36 billjónir frumna í líkamanum, konur eru með um 28 billjónir frumur og tíu ára gamalt barn með um 17 billjónir frumur. Dreifing frumulífmassa einkennist af vöðva- og fitufrumum, en rauð blóðkorn, blóðflögur og hvít blóðkorn hafa veruleg áhrif á frumufjölda.

Athyglisvert er að hver frumutegund heldur einkennandi stærðarsviði sem helst einsleitt í gegnum þroska einstaklingsins. Þetta mynstur er í samræmi í spendýrategundum, sem bendir til grundvallarreglu frumulíffræði.

Á heildina litið varpa þessar rannsóknir ljósi á flókið samband milli frumustærðar og fjölda í mannslíkamanum. Niðurstöðurnar veita dýrmæta innsýn í þróun og starfsemi frumna, sem opnar nýjar leiðir til frekari könnunar á sviði líffræði.

