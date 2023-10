Þriggja norðan skógræktaráætlun Kína (TNAP), einnig þekkt sem „Græni múrinn mikli“, hefur gengið vel í baráttunni gegn eyðimerkurmyndun og bættu umhverfi. Nýleg rannsókn sem birt var í Ecological Processes sem gerð var af kínverskum vísindamönnum frá Institute of Applied Ecology of the Chinese Academy of Sciences leiðir í ljós að TNAP hefur einnig búið til umtalsverðan kolefnisvask.

TNAP, sem hófst árið 1978, er stærsta vistfræðilega endurreisnarverkefni á heimsvísu og spannar þurr og hálfþurr svæði í norðaustur, norður-miðju og norðvestur Kína. Með því að nota fjarkönnunarmyndir, ásamt vettvangsathugunum og gögnum um landsskógaskrár, áætluðu vísindamennirnir aukningu á kolefnisbirgðum í lífmassa, jarðvegi og „vistfræðileg áhrif kolefnis“, sem vísar til kolefnisbindingar sem stafar af minni jarðvegstapi vegna skógræktar. .

Rannsóknin leiddi í ljós að heildar skógræktarsvæðið á TNAP verkefnissvæðunum jókst úr um það bil 221,000 ferkílómetrum árið 1978 í um 379,000 ferkílómetra árið 2017. Undanfarna fjóra áratugi hefur TNAP stuðlað að 47.06 milljón tonna kolefnisvaski á ári. Ennfremur jókst kolefnisvaskur í lífmassa ofanjarðar og neðanjarðar úr 0.843 milljörðum tonna árið 1978 í 2.08 milljarða tonna árið 2017.

Rannsakendur leggja áherslu á mikilvægi „vistfræðilegra áhrifa kolefnis“, sem nam um það bil 16% af heildaraukningunni í kolefnisvaskinum. Þetta bendir til þess að vistfræðileg áhrif gegni mikilvægu hlutverki við að ákvarða dreifingu kolefnisbirgða í vernduðum skógum. Rannsóknin leggur áherslu á að við mat á kolefnissökkum og þróun kolefnistengdra líköna megi ekki líta framhjá kolefnisbindingunni ávinningi af vistfræðilegum áhrifum skógræktar.

Þessi rannsókn veitir viðmið til að meta gildi innlendra vistfræðilegra endurreisnarverkefna með tilliti til getu kolefnissökkva og mats á virkni vistkerfa. Það sýnir mikilvæg áhrif „Græna múrsins mikla“ í Kína til að bæta ekki aðeins umhverfið heldur einnig draga úr losun koltvísýrings.

Heimild: Kínverska vísindaakademían, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8