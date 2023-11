Nýjar niðurstöður um Chandrayaan-3 Ejecta Halo

Vísindamenn sem rannsaka Chandrayaan-3 leiðangurinn hafa gert forvitnilega uppgötvun um ejecta halo fyrirbærið. Chandrayaan-2 orbiter háupplausnarmyndavélin (OHRC) náði frábærlega lendingarstað Vikram lendingarinnar og sýndi myndun gríðarstórs hringlaga gígs, sem hefur verið kallaður „ejecta halo“. Þessi byltingarkennda opinberun kemur frá rannsókn sem birt var í The Journal of the Indian Society of Remote Sensing.

Chandrayaan-3 leiðangurinn náði góðum árangri á suðurpól tunglsins 23. ágúst 2023 og tilnefnd lendingarsvæði var í kjölfarið skírt sem Shiv Shakti Point til að minnast mikilvægrar tunglheimsóknar Indlands. Nýleg rannsókn varpar nýju ljósi á samsetningu og eiginleika tungljarðvegsins og dregur upp skýrari mynd af heillandi tungllandslagi.

Í gegnum háupplausnar myndefni OHRC gátu vísindamenn náð nákvæmum myndum af ejecta halo, fyrirbæri sem á sér stað þegar efni kastast kröftuglega út við högg. Þessi sjónrænt sláandi uppgötvun styrkir tæknilega hæfileika og nákvæmni Chandrayaan-2 sporbrautarinnar, sem heldur áfram að afhjúpa leyndardóma um tunglið.

FAQ:

Sp.: Hvað er ejecta halo?

A: Útkast geislabaugur vísar til hringlaga gígsins sem myndast á lendingarstaðnum vegna kröftugs útkasts efna við högg.

Sp.: Hvaða tækni fangaði ejecta geislabauginn í Chandrayaan-3 verkefninu?

A: Chandrayaan-2 sporbrautarmyndavélin með háupplausn, panchromatic imagery myndavél (OHRC) náði ejecta halo fyrirbærinu.

Sp.: Hvenær lenti Chandrayaan-3 leiðangurinn á suðurpól tunglsins?

A: Chandrayaan-3 leiðangurinn lenti 23. ágúst 2023.

Sp.: Hvaða þýðingu hefur Shiv Shakti Point?

A: Shiv Shakti Point er tilnefnt nafn á lendingarsvæði Chandrayaan-3 verkefnisins, valið til að minnast heimsóknar Indlands til tunglsins.