Möguleiki hafsins til að geyma koltvísýring og draga úr loftslagsbreytingum

By

Höf jarðar þekja umtalsverðan hluta yfirborðs þess, um það bil 70%, og hafa getu til að geyma koltvísýring, gróðurhúsalofttegund sem stuðlar að loftslagsbreytingum. Þessi getu hafsins til að fanga og halda koltvísýringi er mikið rannsakað af vísindamönnum í viðleitni til að skilja gangverki og möguleika koltvísýrings.

Bandaríska jarðfræðistofnunin (USGS) og samstarfsaðilar þeirra stunda rannsóknir til að rannsaka ýmsa þætti kolefnisgeymslu í hafinu. Þessar rannsóknir miða að því að ákvarða hvernig kolefni berst í hafið, magn kolefnis sem nú er bundið, möguleika á aukinni töku og tímalengd kolefnisinnihalds. Að auki eru vísindamenn að kanna hlutverk ákveðinna steinefna við að efla geymsluferlið og draga úr súrnun sjávar.

Eitt áherslusvið fyrir USGS er kolefni sem flutt er frá sjávarfallavotlendi í hafið. Sjávarfallavotlendi þjónar sem hlekkur milli lands og sjávar og plöntur á þessum svæðum taka til sín koltvísýring úr andrúmsloftinu. Hluti af þessu kolefni er geymt í rótum og jarðvegi plantnanna en hluti er fluttur í sjó. Kolefninu sem eftir er losnar aftur út í andrúmsloftið sem koltvísýringur. Að rannsaka þessa kolefnishreyfingu gefur dýrmæta innsýn í að draga úr súrnun sjávar.

Annað verkefni undir forystu USGS skoðar möguleika á því að bæta steinefninu ólívíni við strandlengjur til að auka kolefnisgeymslu í hafinu. Vitað er að ólívín gleypir koltvísýring á náttúrulegan hátt og getur borist til strandsvæða í formi ljósgræns sands. Vísindamenn rannsaka hvernig ólívín breytir efnafræði sjávar og hvort það geti á áhrifaríkan hátt fanga og haldið koltvísýringi sem losnar úr votlendi.

Þessar vísindalegar viðleitni gegnir mikilvægu hlutverki við að upplýsa ákvarðanatöku fyrir stjórnvöld, stofnanir og einkaaðila sem taka þátt í landstjórnun og endurheimt strandsvæða. Skilningur á getu kolefnisgeymslu í hafinu hjálpar við að skipuleggja innviði, takast á við hækkun sjávarborðs og veðrun og meta aðferðir til að draga úr kolefni í andrúmsloftinu.

USGS notar ýmsar aðferðir til að mæla kolefnisskipti, þar á meðal gagnsæ strokkhólfa til að fylgjast með gasskiptum milli vistkerfa og andrúmsloftsins. Skynjaratækni er notuð til að mæla vatnsrennsli milli votlendis og sjávar og greina efnafræði vatns. Með því að sameina þessar mælingar við gervihnattamyndir geta vísindamenn metið hreyfingu kolefnis í votlendi og möguleika á aukinni kolefnisgeymslu í sjónum.

Samstarf er nauðsynlegt fyrir þessa rannsóknastarfsemi. USGS vinnur við hlið alríkisstofnana, fræðistofnana og samstarfsaðila iðnaðarins til að víkka þekkingargrunninn og knýja fram nýsköpun í kolefnisbindingu. Samstarfsaðilar eins og National Oceanic and Atmospheric Association, National Park Service og Woods Hole Oceanographic Institution leggja til sérfræðiþekkingu og fjármagn til að auðvelda alhliða rannsóknir.

Á heildina litið, með því að kafa ofan í möguleika hafsins til að geyma koltvísýring, eru vísindamenn að opna dyr fyrir árangursríkar aðferðir til að draga úr loftslagsbreytingum. Skilningur á hlutverki votlendis og sjávar í kolefnishringrásinni stuðlar að alhliða nálgun til að takast á við kolefnislosun af mannavöldum og loftslagsbreytingum.

Skilgreiningar:

– Kolefnisbinding: Ferlið við að fanga og geyma koltvísýring til að draga úr losun þess út í andrúmsloftið.

– Súrnun sjávar: Áframhaldandi lækkun á sýrustigi jarðarhafanna, fyrst og fremst af völdum frásogs koltvísýrings úr andrúmsloftinu.

– Ólívín: Steinefni sem gleypir koltvísýring á náttúrulegan hátt og er hægt að nýta til að auka kolefnisgeymslu í sjónum.

Heimildir:

– US Geological Survey (USGS): https://www.usgs.gov/index.php/

– National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

- Þjóðgarðsþjónusta

– Woods Hole Oceanographic Institution

— Vesta

– Flug- og geimferðastofnunin (NASA)

- Háskólinn í Connecticut

– Smithsonian umhverfisrannsóknamiðstöðin

– California State University East Bay

- City College í New York

– Silvestrum Climate Associates