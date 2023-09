Breytt nýtónsk virkni: Hugsanlegt val við tilgátu plánetunnar níu

Í nýlega birtri grein sem ber titilinn „Modified Newtonian Dynamics as an Alternative to the Planet Nine Pothesis“ ræða Kate Brown dósent í eðlisfræði og Harsh Mathur við Case Western Reserve háskólann um áhrif Vetrarbrautarinnar á fyrirbæri í ytri sólinni. kerfi ef þyngdarlögmálunum væri stjórnað af Modified Newtonian Dynamics (MOND) frekar en þyngdarlögmáli Newtons.

MOND leggur til að þyngdarlögmál Newtons gildi þar til þyngdarhröðunin verður nægilega lítil til að önnur þyngdarhegðun taki við. Brown og Mathur, sem áður höfðu rannsakað áhrif MOND á gangverki vetrarbrauta, fundu endurnýjaðan áhuga á kenningunni eftir að stjörnufræðingar tilkynntu árið 2016 að nokkur fyrirbæri í ytra sólkerfinu sýndu frávik í svigrúmi sem gætu hugsanlega verið skýrð með nærveru níundu plánetunnar.

Vísindamennirnir ætluðu að ákvarða hvort gögnin sem styðja Planet Nine tilgátuna myndu útiloka MOND. Hins vegar komust þeir að því að MOND spáir fyrir um klasaáhrif sem stjörnufræðingar hafa séð. Þeir lögðu áherslu á að núverandi gagnasafn sé of takmarkað til að hægt sé að draga áreiðanlegar ályktanir, þannig að hægt sé að skoða marga möguleika.

Brown útskýrði að burtséð frá niðurstöðunni, þá leggi þessar rannsóknir áherslu á möguleika ytra sólkerfisins til að þjóna sem rannsóknarstofa til að prófa þyngdarafl og kanna grundvallarvandamál í eðlisfræði.

The Astronomical Journal, þar sem greinin var birt, er mánaðarlegt ritrýnt opið rit frá American Astronomical Association.

Skilgreiningar:

– Modified Newtonian Dynamics (MOND): Kenning sem stingur upp á öðru kerfi þyngdaraflshegðunar þegar þyngdarhröðun verður nægilega lítil.

– Þyngdarlögmál Newtons: Grundvallarregla sem segir að þyngdarkraftur milli tveggja hluta sé í beinu hlutfalli við margfeldi massa þeirra og í öfugu hlutfalli við veldi fjarlægðarinnar á milli þeirra.

Heimildir:

– „Breytt nýtónsk virkni sem valkostur við tilgátu plánetunnar níu“ – The Astronomical Journal