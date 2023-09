Nýr Avialan Theropod afhjúpar innsýn í snemma fuglaþróun í seint jurassic

By

Ný 150 milljón ára gömul fugladýra-risaeðla að nafni Fujianvenator prodigiosus hefur fundist í Kína og varpar ljósi á fyrstu þróun fugla og jarðvistkerfis seint Júra. Avialans eru klæða sem inniheldur alla nútíma fugla en ekki Deinonychus eða Troodon.

Hingað til hefur skilningur okkar á elstu þróun fuglafugla verið takmarkaður vegna skorts á steingervingum frá júra tímabilinu, fyrir utan Yanliao lífverið í miðjan-síðar júra í norðaustur Kína og þýska Solnhofen kalksteinana. Þessar uppgötvanir spanna um það bil 30 milljón ára bil á milli Jurassic og elstu krítarfugla sem vitað er um. Jurassic fuglarnir eru mikilvægir til að afhjúpa þróunaruppruna fugla og leysa deiluna um uppruna þeirra.

Nýi fugladýradýrið, Fujianvenator prodigiosus, sýnir einstaka blöndu af formgerðum sem deilt er með öðrum fugladýrum, tródontíðum og drómaeosaurids, sem bendir til mósaíkþróunar í frumþróun fugla. Þó að formgerð framlima Fujianvenator sé í samræmi við dæmigerða útlimahlutfall fugla, þá er afturútlimabygging hans áberandi óvenjuleg. Lengi neðri fótleggurinn og önnur einkenni benda til þess að Fujianvenator gæti hafa lifað í mýrarlíku umhverfi sem háhraðahlaupari eða langfættur vaðfugl, sem táknar áður óþekkt vistfræðilegt sess fyrir snemma fuglafugla.

Steingervingar Fujianvenator fundust í Late Jurassic Zhenghe dýralífinu, sem er staðsett í Fujian héraði í Kína. Steingervingasamsetning hryggdýra sem fannst á þessum stað inniheldur fjarstýrur, testudines og choristoderes, sem veita dýrmæta innsýn í svæðisbundið dýralíf á seint Júra-snemma krítartímanum. Zhenghe dýralífið gefur vísbendingar um dýralíf á jörðu niðri og býður upp á ný tækifæri til að rannsaka vistkerfi Seint Jurassic.

Uppgötvun Fujianvenator og Zhenghe dýralífsins eykur þekkingu okkar á þróun fuglalífsins og fjölbreytileika jarðvistkerfis seint Jurassic. Áframhaldandi könnun á svæðinu er fyrirhuguð til að afhjúpa frekari innsýn í þetta heillandi tímabil í sögu jarðar.

Heimild:

– Xu, L., Wang, M., Chen, R., Dong, L., Lin, M., Xu, X., Tang, J., You, H., Zhou, G., Wang, L. , He, W., Li, Y., Zhang, C. og Zhou, Z. (2023). Nýr fugladýradýr úr Jurassic jarðlífi. Náttúra, 10.1038/s41586-023-06513-7.