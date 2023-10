Svarthol geta verið til í fullkomlega jöfnum pörum, rannsóknarsýningum

Vísindamenn frá háskólanum í Southampton, ásamt samstarfsmönnum frá háskólanum í Cambridge og Barcelona, ​​hafa uppgötvað að svarthol geta hugsanlega verið til í pörum sem eru í fullkomnu jafnvægi og haldið í jafnvægi af heimsfræðilegum krafti, sem líkir eftir einu risastóru svartholi. Þessi niðurstaða ögrar hefðbundnum kenningum um svarthol, sem benda til þess að þau geti aðeins verið til sem einangruð fyrirbæri í geimnum.

Svarthol eru stjarnfræðileg fyrirbæri með ótrúlega sterkt aðdráttarafl, svo sterkt að ekkert, ekki einu sinni ljós, getur sloppið frá þeim. Þeir eru mjög þéttir, með massa sem getur passað alla jörðina inn í lítið rými.

Samkvæmt hefðbundnum kenningum byggðar á kenningu Einsteins um almenna afstæðiskenningu geta svarthol verið til sem kyrrstæðir eða snúast hlutir ein og sér. Hins vegar dregur þyngdarkrafturinn að lokum að og rekst á þá saman. Þessi forsenda stenst þegar kyrrstæður alheimur er skoðaður, en hvað ef alheimurinn stækkar stöðugt?

Rannsakendur benda til þess að í sífellt stækkandi alheimi geti pör af svartholum verið til í sátt og skapað blekkingu um eitt svarthol. Þetta er mögulegt vegna heimsfræðilegs fasta, einnig þekktur sem dökk orka, sem var kynnt í kenningu Einsteins. Heimsfræðilegi fastinn veldur því að alheimurinn hraðar með jöfnum hraða, sem hefur áhrif á samspil og tilvist svarthola.

Með flóknum tölulegum aðferðum sýndi teymið fram á að tvö kyrrstæð svarthol geta verið í jafnvægi, aðdráttarafl þeirra gegn þyngdaraflinu með stækkun sem tengist heimsfræðilega fastanum. Þetta þýðir að jafnvel í stækkandi alheimi halda svartholin fastri fjarlægð frá hvort öðru. Þyngdarkrafturinn bætir upp þensluna sem reynir að draga þá í sundur.

Úr fjarlægð myndu par af svartholum í jafnvægi birtast sem eitt svarthol, sem gerir það erfitt að greina á milli þeirra tveggja. Þessi niðurstaða opnar möguleika á frekari rannsóknum, þar sem kenningin gæti einnig átt við um að snúast svarthol og hugsanlega jafnvel mörg svarthol.

Rannsóknin var unnin af vísindamönnum frá háskólanum í Southampton, háskólanum í Cambridge og háskólanum í Barcelona. Niðurstöður þeirra voru birtar í tímaritinu Physical Review Letters og ritið var skoðað sem Viewpoint grein.

