Bakteríuminni: Hvernig örverur nota járn til að miðla aðferðum

Vísindamenn við háskólann í Texas í Austin hafa gert forvitnilega uppgötvun: bakteríur hafa getu til að búa til minningar, líkt og menn geta, til að virkja sérstaka hegðun. Þessar minningar geta borist í gegnum kynslóðir og gegna mikilvægu hlutverki í myndun hættulegra sýkinga og þróun sýklalyfjaónæmis.

Í rannsókn sem birt var í Proceedings of the National Academy of Sciences lögðu vísindamenn áherslu á E. coli bakteríur og notkun þeirra á járnmagni til að geyma upplýsingar. Þeir komust að því að bakteríufrumur með minna magn af járni voru betri í að sveima, en bakteríur sem mynduðu líffilmur höfðu meira magn af járni. Þeir sem voru með jafnvægi járnmagns sýndu sýklalyfjaþol. Þessar „járnminningar“ héldust í að minnsta kosti fjórar kynslóðir áður en þær hurfu af sjöunda kynslóðinni.

Þó að bakteríur hafi hvorki heila né taugakerfi geta þær safnað upplýsingum úr umhverfi sínu og geymt þær til notkunar í framtíðinni. Souvik Bhattacharyya, aðalhöfundur rannsóknarinnar, útskýrir að bakteríur geti notið góðs af því að nálgast geymdar upplýsingar fljótt ef þær hafa oft rekist á tiltekið umhverfi.

Járn, sem er eitt af algengustu frumefnum jarðar, gegnir mikilvægu hlutverki í frumuferlum. Rannsakendur leggja til að lágt járnmagn kveiki á bakteríuminningum til að mynda hraðfara farandsveim, en hátt járnmagn gefur til kynna umhverfi sem hentar til að mynda líffilmu.

Þessi skilningur á bakteríuminni opnar nýja möguleika til að koma í veg fyrir og berjast gegn bakteríusýkingum. Með því að miða á járnmagn, sem er nauðsynlegt fyrir meinvirkni, geta vísindamenn þróað meðferðaraðferðir til að trufla bakteríuaðferðir og gera þær næmari fyrir meðferð.

Að lokum, þessi rannsókn undirstrikar heillandi getu baktería til að geyma og miðla minningum til komandi kynslóða. Með því að afhjúpa aðferðirnar á bak við bakteríuhegðun, eru vísindamenn að opna hugsanlegar aðferðir til að berjast gegn bakteríusýkingum og takast á við sýklalyfjaónæmi.

FAQ

Hvað eru bakteríuminningar?

Bakteríuminningar eru geymdar upplýsingar sem bakteríur geta nálgast og nýtt til að virkja sérstaka hegðun sem svar við umhverfisáreitum.

Hvernig geyma bakteríur minningar?

Bakteríur geyma minningar með því að nota algeng efnafræðileg frumefni, svo sem járn, til að umrita og miðla upplýsingum til afkvæma þeirra yfir síðari kynslóðir.

Hvaða hlutverki gegnir járn í minni baktería?

Járnmagn í bakteríufrumum virkar sem lykilatriði í geymslu og aðgangi að minningum. Bakteríufrumur með lægra járnmagn eru betri í að sveima, en þær með hærra járnmagn mynda líffilmur. Jafnvægi járnmagns tengist sýklalyfjaþoli.

Hvernig getur skilningur á bakteríuminni gagnast okkur?

Skilningur á bakteríuminni opnar möguleika á að þróa markvissar meðferðir til að trufla bakteríuaðferðir og berjast gegn sýkingum. Með því að stjórna járnmagni geta vísindamenn hugsanlega gert bakteríur næmari fyrir meðferð.