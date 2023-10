Hubert Reeves: stjarneðlisfræðingur og vísindamiðlari

By

Hubert Reeves, kanadísk-franska stjarneðlisfræðingurinn sem lést nýlega, 91 árs að aldri, var ekki aðeins frægur vísindamaður heldur einnig áberandi miðlari vísinda. Reeves fæddist í Montreal árið 1932 og þróaði með sér ástríðu fyrir stjörnufræði á unga aldri, rannsakaði náttúruna og rannsakaði stjörnurnar sem áhugamaður um stjörnufræði. Áhrif hans á alheiminum leiddi til þess að hann lagði stund á feril í stjarneðlisfræði, vann að lokum doktorsgráðu frá Cornell háskólanum og varð ráðgjafi fyrir geimferðaáætlun NASA.

Reeves var þekktur fyrir hæfileika sína til að útskýra flókin vísindaleg hugtök fyrir almenningi og hann vildi deila ást sinni á vísindum og alheiminum með breiðari markhópi. Árið 1981 gaf hann út bók sem bar titilinn „Patience dans l'Azur“ (Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Education), sem varð metsölubók í Frakklandi og var þýdd á 25 tungumál. Bókin hlaut lof fyrir hæfileika sína til að breyta stjarneðlisfræði í epíska sögu og hún styrkti orðspor Reeves sem færan vísindamiðlara.

Á ferli sínum skrifaði Reeves yfir 40 bækur, þar á meðal nokkra titla fyrir börn. Hann varð kunnuglegt andlit í frönsku sjónvarpi, kom fram í vinsælum bókmenntaspjallþáttum og heillaði áhorfendur með sínu villta hvíta hári, tindrandi augum og svalandi Quebec-hreim. Heillandi og aðlaðandi framkoma hans gerði hann að eftirsóttum ræðumanni í frönskumælandi heimi, þar sem hann varð þekktur sem franskur ígildi Carls Sagan.

Reeves var ekki aðeins vísindamiðlari heldur einnig leiðandi umhverfissinni. Hann barðist ákaft fyrir verndun náttúrunnar og varaði við hættunni á sjálfseyðingu sem mannkynið stendur frammi fyrir. Hann trúði því að menn væru ekki útvalda tegundin og að við yrðum að taka ábyrgð á gjörðum okkar til að tryggja að við lifi af.

Framlag Huberts Reeves til sviði stjarneðlisfræði og vísindasamskipta hefur skilið eftir varanleg áhrif. Hæfni hans til að brúa bilið milli vísindalegrar þekkingar og almennings hefur hvatt ótal einstaklinga til að velta fyrir sér leyndardómum alheimsins og að þykja vænt um og vernda náttúruna.

Heimildir:

- "Hubert Reeves: stjarneðlisfræðingur sem varð leiðandi opinber menntamaður í Frakklandi", The Globe and Mail.

– „Hubert Reeves, stjarneðlisfræðingur og umhverfissinni sem dreifði ást sinni á vísindum – minningargrein“, The Telegraph.