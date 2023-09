Ný aðferð notar tvöfalda RR Lyr stjörnur til að mæla fjarlægðir vetrarbrauta

Stjörnufræðingar hafa þróað nýja aðferð til að mæla fjarlægðir vetrarbrauta nákvæmlega með því að nota RR Lyr stjörnur með tvöföldu tímabil. Þessi aðferð útilokar þörfina á litrófsmælingum og hefur möguleika á að auka sýni vetrarbrauta með nákvæmri fjarlægð um meira en 20 sinnum.

RR Lyr stjörnur eru púlsbreytur sem eru 100 sinnum bjartari en sólin okkar og eru meira en tvöfalt eldri. Þau geta þjónað sem „venjulegt kerti“ til að mæla vegalengdir vetrarbrauta vegna sambandsins á milli púlstíma þeirra og birtu. Þessar stjörnur hafa verið mikið notaðar til fjarlægðarmælinga, ásamt klassískum sefítum, fyrir vetrarbrautir nálægt okkur.

Í nýlegri rannsókn sem birt var í tímaritinu Nature Astronomy lögðu stjörnufræðingar frá National Astronomical Observatories of the Chinese Academy of Sciences til að nota tvöfalda RR Lyr stjörnur til að mæla fjarlægðir vetrarbrauta með bjartsýni fjarlægðarskekkju upp á 1-2%.

Tvöfaldur RR Lyr stjörnur eru einstakar vegna þess að þær sýna púls með fleiri en einu tímabili. Tímabilin tvö tengjast stjörnueiginleikum eins og massa og frumefnamagn. Með því að rannsaka þessi tvö tímabil geta stjörnufræðingar komið á tímabils-birtutengslum óháð magni frumefna, sem gerir ráð fyrir fjarlægðarmælingum sem byggjast eingöngu á ljósmælingum.

This new method provides a way to obtain distance measurements of nearby galaxies from photometry alone, without relying on spectroscopic observations. According to Dr. Licai Deng, a senior researcher at NAOC and co-author of the study, this method has the potential to increase the sample of galaxies with high-precision distance measurements by a factor of 20 or more.

Tvöfaldur RR Lyr stjörnur veita ekki aðeins nákvæmar fjarlægðarmælingar heldur einnig verðmætar upplýsingar um magn frumefna. Í framtíðinni, með tilkomu háþróaðra sjónauka eins og China Space Station Telescope og Vera C. Rubin Observatory, er búist við að tugþúsundir tveggja tímabila RR Lyr stjarna í nálægum vetrarbrautum verði uppgötvaðar. Með því að nota fjarlægðarmælingaraðferðina sem byggir á þessum stjörnum vonast stjörnufræðingar til að búa til 3D leiðandi kort af staðbundnum hópi og fá Hubble-fasta með mikilli nákvæmni.

Á heildina litið býður notkun tveggja tímabila RR Lyr stjarna sem fjarlægðarvísa vænlega leið til að efla skilning okkar á alheiminum og hinum víðáttumiklu vetrarbrautum innan hans.

