Ný smástirni nefnd eftir íbúum á Saanich-skaga

Stjörnufræðiáhugamenn á Saanich-skaganum hafa nokkru að fagna þar sem tveir heimamenn, Chris Gainor og Lauri Roche, voru nýlega heiðraðir af Alþjóða stjörnufræðisambandinu. Tvíeykið bættist á virðulegan lista yfir 38 einstaklinga sem fengu smástirni kennd við sig, sem styrkti framlag þeirra til vettvangsins.

Gainor, íbúi í Sidney, lýsti yfir undrun sinni þegar hann fékk fréttirnar. Hann tók fram að þetta væri einstakur og óvæntur heiður, sem hann er enn að reyna að skilja til fulls. Smástirni hans, sem heitir 20041 Gainor, er í aðal smástirnabeltinu milli Mars og Júpíters og lýkur einni umferð um sólina á fjögurra ára fresti.

Með glæsilegan bakgrunn sem nær yfir blaðamennsku, formennsku í Royal Astronomical Society of Canada og höfundur fjölda bóka og greina um geimkönnun, lítur Gainor á þennan heiður sem viðurkenningu fyrir umfangsmikið verk hans. Hann viðurkennir auðmjúklega mikilvægi framlags síns til greinarinnar.

Roche, íbúi í Brentwood Bay, hefur tileinkað áratugum að fræða fólk um geim. Smástirni hennar, sem heitir 20035 Laurioche, hefur enn ekki sést vegna núverandi stöðu þess hinum megin við sólina. Gainor nefndi að jafnvel þegar smástirnið væri nær jörðinni þyrfti öflugan sjónauka til að skoða það.

Sem virkur meðlimur í Friends of the Dominion Astrophysical Observatory og fyrrverandi forseti Victoria-deildar Royal Astronomical Society of Canada, hefur Roche lagt mikið af mörkum til að auka vinsældir stjörnufræði á svæðinu. Gainor hrósar henni fyrir vígslu hennar og afrek.

Bæði Gainor og Roche hlakka til að sjá smástirni sitt í framtíðinni. Gainor lýsti möguleikanum á því að nota sjónauka Dominion Astrophysical Observatory til að fylgjast með smástirni sínu þegar það er betur staðsett fyrir skyggni.

Þessi heiður undirstrikar ekki aðeins árangur þessara íbúa á staðnum heldur lýsir einnig ástríðu og hollustu sem einstaklingar á Saanich-skaganum hafa fyrir sviði stjörnufræði.

FAQ

1. Hvernig voru þessi smástirni nefnd?

Alþjóða stjörnufræðisambandið nefndi smástirnin eftir Chris Gainor og Lauri Roche til að heiðra framlag þeirra til stjörnufræðinnar.

2. Hvert er aðal smástirnabeltið?

Aðal smástirnabeltið er svæði sem er staðsett á milli brauta Mars og Júpíters, þar sem fjöldi smástirna er að finna.

3. Er hægt að sjá þessi smástirni frá jörðinni?

Í augnablikinu eru smástirnin hinum megin við sólina og sjást ekki. Jafnvel þegar þeir eru nær þurfa þeir öfluga sjónauka til að fylgjast með.

4. Hver eru afrek Chris Gainor og Lauri Roche?

Chris Gainor hefur fjölbreyttan bakgrunn, þar á meðal blaðamennsku, formennsku í Royal Astronomical Society of Canada og höfundur bóka og greina um geimkönnun. Lauri Roche hefur helgað sig áratugum í að fræða fólk um geiminn og hefur tekið virkan þátt í ýmsum stjarnvísindastofnunum.