Að vinna með vélmenni getur leitt til félagslegs svindls, samkvæmt rannsóknum

Nýleg rannsókn sem unnin var af vísindamönnum við Tækniháskólann í Berlín hefur leitt í ljós að vinna með vélmenni getur leitt til félagslegrar loafing, þar sem einstaklingar slaka á og láta samstarfsmenn sína vinna verkið í staðinn. Rannsakendur rannsökuðu hvort menn sýni félagslega loafing þegar þeir vinna við hlið vélmenna.

Vísindamennirnir unnu eftirlíkingu við iðnaðargallaskoðun, þar sem þátttakendur fengu myndir af rafrásum og þurftu að skoða þær með tilliti til villna. Helmingi þátttakenda var sagt að hringrásartöflurnar hefðu þegar verið skoðaðar af vélmenni, en hinn helmingurinn fékk ekki þessar upplýsingar.

Við fyrstu sýn leit út fyrir að nærvera vélmennisins skipti engu um hegðun og frammistöðu þátttakenda. Hins vegar, við nánari athugun, komust vísindamennirnir að því að þeir sem vissu um fyrri skoðun vélmennisins voru að ná færri galla á síðari stigum verksins. Þetta bendir til fyrirbæri sem kallast „að horfa en sjá ekki,“ þar sem einstaklingar verða minna andlega uppteknir við verkefni þegar þeir treysta á tækni.

Höfundar rannsóknarinnar vöruðu einnig við því að þetta tap á hvatningu og minni athygli á smáatriðum gæti haft öryggisáhrif, sérstaklega í atvinnugreinum þar sem tvíathugun er algeng. Þeir viðurkenndu að rannsókn þeirra hefði nokkrar takmarkanir, þar á meðal rannsóknarstofustillingu og þá staðreynd að þátttakendur unnu ekki beint með vélmenni.

Frekari rannsókna er þörf til að kanna umfang þessa vandamáls í raunverulegu vinnuumhverfi og áhrif þess á vinnuafkomu. Skilningur á hugsanlegum neikvæðum áhrifum þess að vinna með vélmenni mun skipta sköpum þar sem tæknin heldur áfram að þróast í samvinnu manna og vélmenni.

