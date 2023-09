Ný aðferð sem notar gervigreind til að greina lífsmerki á Mars og öðrum plánetum

By

Vísindamenn hafa þróað nýstárlega aðferð sem byggir á gervigreind (AI) til að greina merki um fyrri eða núverandi líf á Mars og öðrum plánetum. Aðferðin, sem lýst er í tímaritinu 'Proceedings of the National Academy of Sciences', notar gervigreind til að greina á milli nútíma og fornra lífsýna og sýna af ólífrænum uppruna með 90 prósent nákvæmni.

Aðalhöfundur Jim Cleaves frá Earth and Planets Laboratory við Carnegie Institution for Science í Washington, DC, lagði áherslu á mikilvægi þessara rannsókna. Hann sagði að niðurstöðurnar hefðu þrjár megináhrif. Í fyrsta lagi er lífefnafræði frábrugðin lífrænni lífrænni efnafræði á grundvallarstigi. Í öðru lagi, með því að rannsaka sýni frá Mars og jörðu til forna, getum við ákvarðað hvort þau hafi einu sinni verið á lífi. Að lokum hefur þessi aðferð tilhneigingu til að aðgreina önnur lífríki frá lífríki jarðar, sem gæti haft veruleg áhrif á framtíðar stjörnulíffræðiverkefni.

Ólíkt hefðbundnum aðferðum sem byggja á því að bera kennsl á sérstakar sameindir eða efnasambönd, sýndu vísindamennirnir fram á að gervigreind getur greint fíngerðan mun á sameindamynstri sýnis. Þeir notuðu pyrolysis gasskiljunargreiningu til að aðgreina og bera kennsl á íhluti, fylgt eftir með massagreiningu til að ákvarða mólmassa. AI var þjálfað með því að nota gögn úr sameindagreiningum á 134 þekktum lífrænum eða líffræðilegum kolefnisríkum sýnum.

Gervigreindin greindi með góðum árangri sýni sem eru upprunnin úr lífverum eins og skeljum, tönnum, beinum, skordýrum, laufblöðum, hrísgrjónum, mannshári og frumum sem varðveittar eru í fínkorna bergi. Það gerði einnig greinarmun á leifum af fornu lífi sem breytt hefur verið af jarðfræðilegum ferlum (svo sem kolum, olíu, gulum og kolefnisríkum steingervingum) og sýnum af ólífrænum uppruna, svo sem rannsóknarstofum og kolefnisríkum loftsteinum.

Í fortíðinni hefur verið krefjandi að ákvarða uppruna margra fornra kolefnisberandi sýna vegna þess að lífrænar sameindir, hvort sem þær eru lífrænar eða ólífrænar, hafa tilhneigingu til að brotna niður með tímanum. Hins vegar, með því að nota þessa nýju gervigreindaraðferð, hafa merki um líffræði fundist í sumum tilfellum sem hafa varðveist í hundruð milljóna ára.

Dr. Robert Hazen, einnig frá rannsóknarstofunni, lagði áherslu á að þessar niðurstöður opnuðu möguleika á að finna lífsform frá öðrum plánetum eða lífhvelum, jafnvel þótt þær séu mjög ólíkar lífinu eins og við þekkjum það á jörðinni. Að auki, ef merki um líf finnast annars staðar, getur þessi aðferð hjálpað til við að ákvarða hvort líf á jörðinni og öðrum plánetum eigi sér sameiginlegan eða annan uppruna.

Þessar rannsóknir tákna verulega framfarir á sviði stjörnulíffræði og veita spennandi nýja möguleika fyrir framtíðarverkefni til að kanna nærveru lífs handan jarðar.

