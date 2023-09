Nýtt efnafræðilegt tól til að rannsaka tvöfalt eðli formaldehýðs

By

Háskólinn í Leicester hefur þróað nýtt safn efnasambanda sem miða að því að sýna margþætt eðli formaldehýðs. Formaldehýð er efni sem vitað er að er krabbameinsvaldandi og eitrað í stórum skömmtum, en það er einnig talið gegna mikilvægu hlutverki í líffræði okkar. Efnasamböndin, sem lýst er ítarlega í rannsókn sem birt var í tímaritinu Chemical Science, gera vísindamönnum kleift að rannsaka formaldehýð á skilvirkari hátt, þar sem það hefur reynst of rokgjarnt og hvarfgjarnt til að rannsaka það með auðveldum hætti.

Formaldehýð er til í öllum lífverum og hefur margvíslega notkun, svo sem lím og dauðhreinsunarefni. Það er bæði náttúrulegt og framleitt í okkar eigin frumum. Þrátt fyrir hugsanleg eituráhrif eru vaxandi vísbendingar um að formaldehýð gegni mikilvægu hlutverki í líffræði okkar. Að skilja eitruð og krabbameinsvaldandi eiginleika þess gæti hjálpað vísindamönnum að finna leiðir til að koma í veg fyrir eða meðhöndla áhrif þess.

Til að rannsaka áhrif formaldehýðs á frumur þróaði Háskólinn í Leicester, í samvinnu við háskólann í Oxford, nýtt safn efnasambanda sem ætlað er að losa formaldehýð á stýrðan hátt. Innblásin af efnasamböndum sem notuð eru í snyrtivöruiðnaðinum sem losa hægt magn af formaldehýði hægt og rólega, þessi efnasambönd leyfa nákvæmari mælingu á áhrifum formaldehýðs.

Dr. Richard Hopkinson frá University of Leicester Institute for Structural and Chemical Biology útskýrir að áskorunin felist í því að afhenda formaldehýð á mælianlegan og stjórnanlegan hátt vegna mikillar hvarfvirkni þess og sveiflukenndar. Þetta nýja efnaverkfæri veitir lausn á þessu vandamáli.

Formaldehýð er tengt ýmsum tegundum krabbameins, einkum nef- og hálskrabbameini af völdum innöndunar. Hins vegar benda nýjar vísbendingar einnig til þess að formaldehýð gegni hlutverki í efnaskiptum okkar og gæti verið mikilvægt næringarefni frekar en bara eiturefni. Með því að afhjúpa nákvæmlega virkni formaldehýðs í frumum vonast vísindamenn til að svara mikilvægum spurningum um hlutverk þess í sjúkdómum.

Frekari rannsóknir og rannsóknir verða nauðsynlegar til að skilja að fullu tvíþætt eðli formaldehýðs og áhrif þess á heilsu manna. Nýju efnasamböndin, þróuð af háskólanum í Leicester, veita dýrmætt tæki til að rannsaka þetta flókna efni.

Heimild: Háskólinn í Leicester – Efnavísindi (DOI: 10.1039/D3SC02867D)