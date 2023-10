Vísindamenn uppgötva hugsanlegt leðjuvatn á Mars

By

Vísindamenn hafa fundið vísbendingar um það sem þeir telja að hafi einu sinni verið leirvatn á Mars, sem gæti gefið dýrmætar vísbendingar í leitinni að merkjum um fyrri líf á plánetunni. Rannsóknin beindist að Hydraotes Chaos, svæði óreiðulandslags á Mars sem samanstendur af fjöllum, gígum og dölum. Vísindamenn greindu myndir sem teknar voru af Mars Reconnaissance Orbiter frá NASA og greindu flatt svæði innan Hydraotes Chaos sem sýndi merki um set og leðju sem kúla upp neðan frá yfirborðinu.

Rannsóknin bendir til þess að fyrir um 3.4 milljörðum ára hafi kerfi vatnaflagna í Hydraotes Chaos brotnað niður, sem leiddi til gríðarlegra flóða sem settu mikið magn af seti á yfirborðið. Þetta botnfall, ef það er skoðað vel, gæti hugsanlega innihaldið lífmerki um fyrri líf á Mars. Vísindamennirnir telja að botnfallið í leðjuvatninu hafi myndast fyrir um 1.1 milljarði ára, löngu eftir að grunnvatn Mars var líklega horfið og plánetan orðin ógestkvæm.

Í framtíðinni vonast vísindamenn til að rannsaka hið forna leirvatn frekar til að ákvarða hvenær Mars gæti hafa verið byggilegt og hugsanlega hýst líf. Ames rannsóknarmiðstöð NASA er að þróa tæki sem kallast EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), sem hægt væri að nota til að prófa steina fyrir lífmerkjum, sérstaklega lípíðum. Það eru til skoðunar að taka EXCALIBR í framtíðar NASA leiðangur til annað hvort tunglsins eða Mars, þar sem Hydraotes Chaos er mögulegur lendingarstaður fyrir þetta tæki.

Þessi rannsókn varpar nýju ljósi á möguleikann á því að Mars hafi einu sinni hýst líf og undirstrikar mikilvægi frekari könnunar og greiningar á landslagi Mars. Það býður upp á spennandi möguleika fyrir framtíðarleiðangur sem leitast við að afhjúpa leyndardóma Mars og hugsanleg merki fyrri lífs.

