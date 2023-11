Ný uppgötvun: málmar sem finnast í fornri vetrarbraut áskorun um skilning stjarneðlisfræðinnar á alheiminum

By

Stjörnueðlisfræðingar hafa gert byltingarkennda uppgötvun sem ögrar núverandi skilningi okkar á alheiminum. Vísindamenn hafa unnið með James Webb geimsjónaukanum (JWST) og fundið ótrúlegt magn af málmi í vetrarbraut aðeins 350 milljón árum eftir Miklahvell. Þessi niðurstaða hefur veruleg áhrif á þekkingu okkar á fyrri alheiminum og uppruna málma.

Stuttu eftir Miklahvell var alheimurinn fyrst og fremst samsettur úr vetni, helíum og snefilmagni af litíum og beryllíum. Þessi frumefni eru talin fyrstu fjögur á lotukerfinu. Frumefni þyngri en vetni og helíum, þekkt sem málmar í stjörnufræði, skipta sköpum fyrir myndun bergreikistjarna og þróun lífs. Framleiðsla málma fer fyrst og fremst fram innan stjarna, sem gerir þær að grundvallaratriði í skilningi okkar á þróun alheimsins.

Rannsóknir á fornum vetrarbrautum er ein helsta iðja JWST. Í gegnum JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES) hefur vísindamönnum tekist að fylgjast með snemma vetrarbrautum og varpa ljósi á málmleika þeirra. Í nýlegri grein sem ber titilinn „JADES: Carbon enrichment 350 Myr after the Big Bang in a gas-rich vetrarbraut,“ greindu vísindamenn frá uppgötvun kolefnis, súrefnis og neon, sem allir eru taldir málmar í samhengi stjörnufræði þegar þeir rannsaka vetrarbraut nálægt Kosmísk dögun.

Þessar niðurstöður stangast beint á við núverandi kenningar um málmlausar stofn III stjörnur, fyrstu stjörnurnar sem mynduðust í alheiminum. Greining á kolefni og öðrum málmum í þessari fornu vetrarbraut bendir til þess að stofn III stjörnur hafi ekki verið alveg lausar við málma, þvert á fyrri forsendur. Þessi uppgötvun ögrar langvarandi viðhorfum og opnar nýja möguleika til að skilja snemma alheiminn.

Vísindamennirnir vara þó við því að skoða þurfi aðrar skýringar. Hugsanlegt er að losunin sem greind er komi frá öðrum aðilum innan vetrarbrautarinnar, eins og risastóru svartholi eða AGB stjörnum. Frekari rannsókna er þörf til að ákvarða nákvæmlega uppruna málmanna sem fundust og staðfesta þýðingu þeirra í skilningi okkar á þróun geimsins.

Þessi bylting undirstrikar kraft JWST og getu þess til að ýta á mörk athugunar. Með því að rannsaka fornar vetrarbrautir og efnasamsetningu þeirra fáum við dýrmæta innsýn í uppruna alheimsins og ferla sem leiddu til myndunar stjarna, vetrarbrauta og að lokum lífsins eins og við þekkjum það.

FAQ

Sp.: Hvað eru málmar í stjörnufræði?

A: Í stjörnufræði vísa málmar til allra frumefna sem eru þyngri en vetni og helíum.

Sp.: Hvernig myndast málmar?

Svar: Málmar eru fyrst og fremst framleiddir innan stjarna með ferlum eins og kjarnasamruna og sprengistjörnusprengingum.

Sp.: Hvers vegna eru málmar mikilvægir fyrir myndun bergreikistjarna og lífs?

Svar: Málmar gegna mikilvægu hlutverki í myndun fastra, bergreikistjarna eins og jarðar. Þeir stuðla einnig að efnasamsetningu sem nauðsynleg er fyrir þróun lífs.

Sp.: Hvað eru stofn III stjörnur?

Svar: Stjörnur í stofni III eru fyrstu stjörnurnar sem mynduðust í alheiminum. Talið er að þeir hafi verið stórfelldir og málmalausir.

Heimildir:

1. [NASA – JWST](https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/index.html)

2. [JADES: Kolefnisauðgun 350 Myr eftir Miklahvell í gasríkri vetrarbraut](https://arxiv.org/abs/2302.00023)