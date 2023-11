Ótrúlegar uppgötvanir frá James Webb sjónauka NASA veita nýja innsýn í Galactic Center

James Webb geimsjónauki NASA hefur enn og aftur vakið undrun stjörnufræðinga með einstakri hæfileika sínum, og í þetta skiptið gefur hann grípandi mynd af hinu dularfulla Sagittarius C (Sgr C) stjörnumyndunarsvæði í hjarta vetrarbrautar okkar. Sgr C er staðsett í um það bil 300 ljósára fjarlægð frá risasvartholinu Bogmann A í miðju Vetrarbrautarinnar. Sgr C er sjónarspil með 500,000 stjörnum, með sérstakri áherslu á safn frumstjörnur sem stela sviðsljósinu.

Á þessari byltingarkennda mynd afhjúpar fordæmalaus upplausn og næmni Webb ótal eiginleika sem aldrei hafa sést áður á þessu svæði. „Webb sýnir ótrúlega mikið af smáatriðum, sem gerir okkur kleift að rannsaka stjörnumyndun í svona umhverfi á þann hátt sem ekki var hægt áður,“ sagði Samuel Crowe, aðalrannsakandi og grunnnemi við háskólann í Virginíu. Þessi ótrúlega innsýn stafar af skorti á fyrri innrauðum gögnum og gríðarlegum getu Webb sjónaukans.

Ein af helstu niðurstöðum er tilvist massamikillar frumstjörnu, meira en 30 sinnum massameiri en sólin okkar, sem er staðsett innan þessarar ungu stjörnuþyrpingar. Þó að skýið sem umlykur þessar frumstjörnur virðist dökkt og strjálbýlt, er það í raun eitt af þéttpökkuðu svæðum vetrarbrautarinnar. Þéttleiki skýsins hindrar ljósið frá stjörnum sem staðsettar eru fyrir aftan það og skapar tálsýn um tómleika.

Near-Infrared myndavél frá Webb (NIRCam) hefur náð umfangsmikilli jónuðu vetnislosun sem umlykur undirhlið dökka skýsins í líflegum blágrænum litum. Víðáttumikið umfang þessa vetnissvæðis ögrar núverandi kenningum, þar sem það nær langt út fyrir það sem áður var sést. Stjörnufræðingar standa nú frammi fyrir því forvitnilega verkefni að skilja uppruna og áhrif þessa útbreidda vetnissvæðis.

Önnur heillandi ráðgáta liggur í hinum dreifðu og óreiðukenndu nállíku byggingum innan jónaða vetnsins, sem krefjast frekari rannsóknar. Rubén Fedriani, meðrannsakandi verkefnisins við Instituto Astrofísica de Andalucía á Spáni, lýsir vetrarbrautamiðstöðinni sem „fjölmennum, ólgusömum stað,“ þar sem há gasský mynda stjörnur sem hafa samskipti við gasið í kring í gegnum útstreymi þeirra, stróka. , og geislun.

Þegar vísindamenn halda áfram að afhjúpa leyndardóma sem eru falin innan himinsins, bjóða uppgötvanir James Webb sjónaukans frá hjarta vetrarbrautar okkar áður óþekkta tækifæri til að kafa lengra í geimleyndarmál. Vetrarbrautamiðstöðin er staðsett í aðeins 25,000 ljósára fjarlægð frá jörðinni og veitir stjörnufræðingum návígi af einstökum stjörnum og varpar ljósi á flókið ferli stjarnamyndunar og háð þess af hinu einstaka geimumhverfi. Með hverri opinberun ryður Webb sjónaukinn brautina fyrir dýpri skilning á alheiminum okkar.