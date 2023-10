Ný innsýn í fornt rómverskt gler afhjúpar möguleika á ljósfræðilegum kristallum

By

Vísindamenn hafa gert merkilega uppgötvun á nokkrum fornum rómverskum fornleifa- og byggingarsvæðum. Í ljós hefur komið að brot af fornum rómverskum glerkerum, sem hafa verið grafin undir jörðinni um aldir, búa yfir einstökum nútímatæknilegum möguleikum. Þessir glerbrot, þekktir fyrir töfrandi ljómandi liti, innihalda í raun ljóseindakristalla sem geta framkallað sjónræn áhrif með því að sía og endurkasta ljósi.

Ljósmyndandi kristallar eru nanóbyggingar með skipulögðum uppröðun atóma sem geta búið til ljómandi lit. Þau finnast í ýmsum dýrum og hafa einnig verið tilbúnar til margvíslegra nota. Hins vegar var tilvist ljóseindakristalla á fornum rómverskum glerbrotum ekki eitthvað sem rannsóknarhópurinn bjóst við í upphafi.

Uppgötvunin var gerð af verkfræðiprófessorunum Fiorenzo Omenetto og Giulia Guidetti við Silklab háskólans í Tufts. Sameindabygging þessara örsmáu glerbrota endurraðast yfir þúsundir ára, sem leiðir til myndunar ljóseindakristalla. Einstök atóm- og steinefnabygging á glerbrotunum urðu til við útsetningu fyrir umhverfisaðstæðum eins og breytingum á pH og breytingum í grunnvatni.

Rannsóknarteymið kallaði sérlega grípandi glerbrot ástúðlega „Vá gler“ vegna glitrandi útlits þess. Þessi brot var endurheimt af stað nálægt nútíma Aquileia á Ítalíu, fornri rómverskri borg. Skanna rafeindasmásjár leiddi í ljós byggingarsamsetningu og frumefnagreiningu glersins.

Gullna speglapatínan á ytra byrði glersins er rakin til myndunar Bragg-stafla, sem eru kísillög með þéttleika til skiptis. Teymið telur að þessi myndun sé afleiðing tæringar- og endurbyggingarferla sem knúin er áfram af jarðvegi, steinefnum, regnvatni og öðrum þáttum. Lögin af kristölluðu efni eru ótrúlega röðuð og samanstanda af hundruðum kísil- og steinefnalaga til skiptis.

Þessar niðurstöður opna möguleika á að endurtaka og flýta fyrir vexti sjónrænna efna í rannsóknarstofunni. Í stað þess að þurfa að framleiða þau geta vísindamenn hugsanlega ræktað þessi efni með svipuðum ferlum sem eiga sér stað náttúrulega á fornum rómverskum glerbrotum.

Á heildina litið varpar þessi bylting nýju ljósi á hið forna rómverska gler og ónýtta tæknilega möguleika þess. Rannsóknin, „Photonic kristallar byggðir af tíma í fornu rómversku gleri,“ var birt í Proceedings of the National Academy of Sciences.

FAQ

Hvað eru ljósónískir kristallar?

Ljósmyndandi kristallar eru nanóbyggingar sem búa yfir skipulögðum uppröðun atóma, sem leiðir til einstakra sjónrænna áhrifa. Þeir geta síað og endurspeglað ljós og framleitt ljómandi lit. Þessir kristallar finnast í náttúrunni í ýmsum dýrum og hafa einnig verið hannaðir tilbúnar fyrir margs konar notkun.

Hvaða þýðingu hafa ljóseindakristallarnir sem finnast á fornu rómversku gleri?

Uppgötvun ljóseindakristalla á fornum rómverskum glerbrotum veitir innsýn í einstaka tæknilega möguleika þessara gripa. Það afhjúpar náttúrulega myndun ljósfræðilegra efna með tímanum, sem gæti hugsanlega verið endurtekið og hraðað í rannsóknarstofunni. Þetta opnar möguleika á að rækta sjónræn efni frekar en að treysta eingöngu á framleiðsluferli.

Hvernig mynduðust ljóseindakristallarnir á hinum fornu rómversku glerbrotum?

Myndun ljóseindakristalla á glerbrotunum er talin vera afleiðing tæringar og endurbyggingarferla. Breytingar á umhverfisaðstæðum, svo sem pH- og grunnvatnsbreytingar, ásamt nærveru jarðvegs og steinefna, áttu þátt í útbreiðslu og hringlaga tæringu kísilsins í glerinu. Lögin sem myndast af kristölluðu efni eru ótrúlega röðuð og samanstanda af kísil- og steinefnalögum til skiptis.