By

Kedu ihe kpatara Walgreens na Walmart ji malite na Wal?

N'ebe sara mbara nke nnukwu ndị na-ere ahịa, aha abụọ a ma ama pụtara: Walgreens na Walmart. Ụlọ ọrụ abụọ a aghọwo aha ezinụlọ, mana ọ dịtụla mgbe ị na-eche ihe mere ha abụọ ji malite "Wal"? Ọ̀ bụ naanị ihe ndaba ma ọ bụ na ọ̀ nwere ihe ọ pụtara karị? Ka anyị banye n'akụkọ ihe mere eme na mmalite nke ndị nnukwu ụlọ ahịa na-ere ahịa iji kpughee azịza ya.

Mmalite nke Walgreens:

Walgreens, agbụ ụlọ ahịa na-ewu ewu, bụ Charles R. Walgreen tọrọ ntọala na 1901. A kpọchiri aha ahụ "Walgreen" ka ọ bụrụ "Walgreens" iji mee ka ọ dịkwuo mfe ịkpọ na icheta. Mgbakwunye nke mkpụrụedemede "s" bụ ihe a na-emekarị na mmalite narị afọ nke 20 iji mepụta aha aha pụrụ iche na nke a na-amata.

Ọmụmụ Walmart:

N'aka nke ọzọ, Walmart nwere akụkọ dịtụ iche. The nnukwu ụlọ ahịa tọrọ ntọala na 1962 site Sam Walton. Mgbe Walton mepere ụlọ ahịa mbụ ya, ọ kpọrọ ya "Walton's Five and Dime." Otú ọ dị, ka ụlọ ọrụ ahụ gbasaa ma meghee ọtụtụ ebe, e mesịrị gbanwee aha ahụ ka ọ bụrụ "Walmart" na 1969. Mkpebi ịhapụ "s" nwere bụ iji gosi na Walmart abụghị naanị ụlọ ahịa otu nwoke, kama ọ bụ akara nke nwere. nye onye ọ bụla.

FAQ:

Ajụjụ: Ọ nwere njikọ ọ bụla n'etiti Walgreens na Walmart?

A: N'agbanyeghị ụlọ ọrụ abụọ ahụ malite na "Wal," enweghị njikọ kpọmkwem n'etiti Walgreens na Walmart. Ha bụ ụlọ ọrụ dị iche iche nwere ndị nrụpụta dị iche iche na ụdị azụmaahịa.

Ajụjụ: Gịnị kpatara ọtụtụ ụlọ ahịa na-ere ahịa na-amalite na "Wal"?

A: Ojiji nke "Wal" na aha ụlọ ahịa na-ere ahịa na-abụkarị ụzọ iji mepụta akara a na-amata na echefu echefu. Ọ bụghị nanị na Walgreens na Walmart; ihe atụ ndị ọzọ gụnyere Wal-Mart (ụlọ ọrụ dị iche na Walmart), Wal-Burgers, na Wal-Flowers.

Ajụjụ: Enwere ihe ọzọ kpatara iji "Wal" na aha ụlọ ọrụ?

A: Ọ bụ ezie na ọ nweghị azịza doro anya, ụfọdụ na-eche na ojiji nke "Wal" nwere ike ịkpalite echiche nke ntụkwasị obi na ntụkwasị obi, dịka ọ dị ka okwu ahụ bụ "nke ọma." Na mgbakwunye, ọ nwere ike bụrụ ụzọ isi sọpụrụ aha ndị ntọala, dị ka Walgreen na Walton.

N'ikpeazụ, iji "Wal" n'aha ndị na-ere ahịa dị ka Walgreens na Walmart abụghị ihe ndabara. Ọ bụ nhọrọ a kpachapụrụ anya mere site n'aka ndị malitere ịmepụta aha aha echefu echefu na nke a na-amata. Ọ bụ ezie na enweghị njikọ kpọmkwem n'etiti ụlọ ọrụ abụọ a, ha abụọ aghọwo ihe ngosi na ụlọ ọrụ ha. Yabụ, oge ọzọ ị gafere Walgreens ma ọ bụ Walmart, ị ga-ama akụkọ dị n'azụ aha ha.