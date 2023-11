By

Ọnye na-bụ nwanne onye nwe Walmart?

N'ime ụwa nke mkpọsa, Walmart guzo dị ka nnukwu, na-achịkwa ụlọ ọrụ na nnukwu netwọk nke ụlọ ahịa na ọnụnọ zuru ụwa ọnụ. Sam Walton tọrọ ntọala na 1962, nnukwu ụlọ ahịa na-ere ahịa aghọwo aha ezinụlọ, na-enye ngwaahịa dị iche iche na ọnụ ahịa ọnụ ala. Mana ọ dịtụla mgbe ị nọ na-eche banyere ezinụlọ dị n'azụ alaeze ukwu a? Ọnye na-bụ nwanne onye nwe Walmart?

Nwanne onye nwe Walmart bụ Alice Walton. Amụrụ na October 7, 1949, Alice bụ naanị nwa nwanyị Sam Walton na Helen Walton. Ọ bụ nwanne nke ọdụdụ nke ezinụlọ Walton, nke gụnyere ụmụnne ya nwoke Rob, Jim, na John. Ọ bụ ezie na ụmụnne ya na-ekere òkè dị ukwuu na mmepe na mgbasawanye nke Walmart, Alice emeela akara nke ya na ụwa nke nkà.

Alice Walton bụ onye na-anakọta nka na onye ọrụ enyemaka. Ọ nwere mmasị miri emi maka nka ma jiri akụ na ụba ya wuo mkpokọta dị egwu kemgbe ọtụtụ afọ. Na 2011, o mepere Crystal Bridges Museum of American Art na Bentonville, Arkansas. Ụlọ ihe ngosi nka na-egosi ọtụtụ ọrụ nka America, gụnyere iberibe sitere n'aka ndị nka ama ama dịka Andy Warhol na Norman Rockwell.

FAQ:

Ajụjụ: Kedu ka Alice Walton si tinye aka na nka?

A: Alice Walton zụlitere mmasị na nkà na nwata. Ọ gụrụ akụkọ ihe mere eme nka na kọleji ma na-anakọta ihe osise kemgbe ọtụtụ iri afọ.

Q: Gịnị bụ Crystal Bridges Museum of American Art?

A: The Crystal Bridges Museum of American Art bụ ihe ngosi nka nke Alice Walton tọrọ ntọala. Ọ nwere nchịkọta ihe osise America ma dị na Bentonville, Arkansas.

Ajụjụ: Gịnị bụ uru net nke Alice Walton?

A: Dị ka nke 2021, a na-eche na ọnụ ahịa Alice Walton ruru ihe ruru ijeri $70, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ụmụ nwanyị kasị baa ọgaranya n'ụwa.

Ajụjụ: Alice Walton ọ nwere itinye aka na Walmart?

A: Ọ bụ ezie na Alice Walton bụ onye òtù ezinụlọ Walton, ọ naghị etinye aka na ọrụ Walmart kwa ụbọchị. Ihe kacha lekwasịrị anya ya bụ mkpokọta nka na mbọ ọrụ ebere ya.

N'ikpeazụ, Alice Walton, nwanne nwanyị nke onye nwe Walmart, emeela onwe ya aha na ụwa nkà. Ọ bụ ezie na ụmụnne ya na-ekere òkè dị ukwuu na ọganihu nke Walmart, Alice agbasowo mmasị ya maka nkà ma mepụta nchịkọta dị ịrịba ama. Site na ọrụ ebere ya na nguzobe nke Crystal Bridges Museum, o meela mmetụta na-adịgide adịgide na mpaghara nka.