Ọnye na-bụ ada Walmart?

N'ime ụwa nke azụmaahịa, Walmart bụ aha ezinụlọ. Dị ka onye na-ere ahịa kasị ukwuu n'ụwa, ọ na-enwe mmetụta dị ukwuu n'ahịa zuru ụwa ọnụ. Mana ọ dịtụla mgbe ị nọ na-eche onye bụ ada Walmart? Kedu onye na-ebu ihe nketa nke nnukwu ụlọ ahịa a? Ka anyị chọpụta.

Ada Walmart abụghị onye ọzọ karịa Alice Walton. Amụrụ na October 7, 1949, Alice bụ naanị ada nke Walmart onye nchoputa Sam Walton na nwunye ya, Helen Walton. Ọ bụ ọdụdụ nwa n'ime ụmụ ha anọ ma rụọ ọrụ dị oke mkpa n'ịkpụzi alaeze ukwu Walmart.

Alice Walton abụghị naanị mara maka ịbụ ada Walmart; ọ bụkwa nwaanyị ọchụnta ego a ma ama na onye na-enyere ndị mmadụ aka. N'ịbụ onye nwere ọnụ ahịa ihe karịrị ijeri $70, a na-ahọrọ ya mgbe niile dị ka otu n'ime ụmụ nwanyị kasị baa ọgaranya n'ụwa. Alice enyela nnukwu onyinye na ụwa nka, hiwere Crystal Bridges Museum of American Art na Bentonville, Arkansas. Mmasị ya maka nka na omenala emeela ka ọ bụrụ onye a na-akwanyere ùgwù na ụlọ ọrụ.

FAQ:

Ajụjụ: Gịnị bụ Walmart?

A: Walmart bụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa nke mba dị iche iche na-arụ ọtụtụ ụlọ ahịa hypermarket, ụlọ ahịa ngalaba ego, na ụlọ ahịa nri. Ọ bụ ụlọ ọrụ kachasị ukwuu n'ụwa site na ego ha nwetara.

Ajụjụ: Ọnye na-bụ Alice Walton?

A: Alice Walton bụ ada nke Walmart nchoputa Sam Walton. Ọ bụ nwanyị ọchụnta ego na onye ọchụnta ego, nke ama ama maka ntinye aka ya na ụwa nka.

Q: Gịnị bụ Crystal Bridges Museum of American Art?

A: The Crystal Bridges Museum of American Art bụ ihe ngosi nka nka dị na Bentonville, Arkansas. Ọ bụ Alice Walton tọrọ ntọala ya ma nwee nchịkọta nka nke America na-erute narị afọ ise.

Ajụjụ: Olee otú Alice Walton bara ọgaranya?

A: Alice Walton nwere ọnụ ahịa ihe karịrị ijeri $70, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ụmụ nwanyị kacha baa ọgaranya n'ụwa.

Dị ka ada Walmart, Alice Walton abụghị nanị ketara nnukwu akụ na ụba kama ọ mekwara onwe ya aha site na mbọ aka ya. Ntụnye ya na ụwa nka na nraranye ya n'ichekwa omenala America emewo ka ọnọdụ ya sie ike dịka onye ama ama na ọha mmadụ. Ọ bụ ezie na Walmart na-aga n'ihu na-eme nke ọma n'okpuru nduzi nke ndị isi ọrụ dị iche iche, mmetụta Alice Walton na-agbatị karịa ụlọ ọrụ na-ere ahịa.