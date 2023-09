Akụkọ na-adịghị ahụkebe nke ụmụ nwanyị mbụ nke America Astronauts: imebi ihe mgbochi na iru elu ọhụrụ.

Na "The isii: The Untold Story of America's First Women Astronauts," Loren Grush na-enyocha njem nke ụmụ nwanyị isii pụrụ iche bụ ndị gbajiri elu uko ụlọ n'ime ụwa nyocha mbara igwe nke ụmụ nwoke na-achị. Grush na-agbagha akụkọ na-aga n'ihu nke ndị ọcha na-achị ndị nwoke n'ọsọ mbara igwe wee pụta ìhè nnukwu onyinye ụmụ nwanyị ndị a bụ ndị so na klas mbụ NASA gụnyere ụmụ nwanyị.

Grush lekwasịrị anya na ndụ Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon, na Shannon Lucid. Ụmụnwaanyị ndị a sonyeere ndị na-enyocha mbara igwe nke NASA na 1978 ma kpebisie ike iru ebe dị elu nke amachibidoro na mbụ.

"Isi isii" na-enye ntakịrị ihe mkpali na oge ha na-eche, na-enye nghọta n'ime oge mgbe nwanyị ọ bụla ghọtara na ya nwere ike itinye akwụkwọ ka ọ bụrụ onye na-enyocha mbara igwe. Grush na-akọwa usoro nhọpụta ha dị ka nzọụkwụ dị ịrịba ama n'ichepụta ụdị dị iche iche, n'agbanyeghị na klaasị ahụ ka nwere ndị nwoke ọcha.

Akwụkwọ ahụ na-echekwa ihe ịma aka ndị inyom ndị a chere ihu, gụnyere mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọahụ na-enwe mmekọahụ, ịkọ nkọ chauvinist banyere ịhụnanya na mmekọahụ na mbara igwe, na mgba iji dozie ndụ onwe onye na nke ọkachamara. Grush na-enye ihe atụ nke nkwụsi ike na mkpebi siri ike ha n'agbanyeghị ahụhụ, dị ka ọgụ Ride iji chebe nzuzo ya na ahụike uche ya n'etiti nyocha mgbasa ozi.

"Isi isii" na-egosipụtakwa ọrụ dị oke mkpa nke ndị mmeri na-arụ maka ụdị dị iche iche n'ime na n'èzí NASA. Ruth Bates Harris, onye ọrụ NASA, ji obi ike katọọ ụlọ ọrụ ahụ maka enweghị ụdị dị iche iche. Mercury 13, otu ụmụ nwanyị ndị mere ule siri ike na mbido 1960 iji gosi na ha nwere ike ịbụ ndị mbara igwe, na-enwetakwa nkwanye ùgwù.

Grush na-agụnye ahụmịhe nke ndị na-enyocha mbara igwe na-eme kwa ụbọchị, na-ekpughe akụkụ dị ịtụnanya nke ọrụ ha. Ha nwalere uwe elu mbara igwe, kpụgharịa ogwe aka rọbọt, ma gagharịa n'ime mgbagwoju anya nke iso ndị ọrụ ibe nwoke na-arụkọ ọrụ bụ ndị gosipụtara kalenda pinup n'ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ ha.

Ọ bụ ezie na akwụkwọ ahụ enweghị ihe ize ndụ na ọdachi, Grush na-emesi obi ike na nnọgidesi ike na-agafe okike na agbụrụ. Ọdachi nke Challenger na-eje ozi dị ka ihe ncheta na-atụgharị uche maka ihe egwu dị n'ime nyocha mbara igwe, yana àjà kacha nke Resnik chụrụ.

Site na nyocha nke ọma na ịkọ akụkọ na-adọrọ adọrọ, "Isi nke isii" na-agbasawanye nghọta anyị banyere agbụrụ mbara igwe ma na-agbagha echiche ọdịnala nke onye nwere ike iso na "ezinụlọ dum nke mmadụ."

