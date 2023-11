By

Kedu ihe dị iche n'etiti Walmart na Walmart?

N'ọnọdụ dị ịtụnanya, ndị dike abụọ na-ere ahịa nwere otu aha apụtala n'ahịa, na-akpata ọgba aghara n'etiti ndị na-azụ ahịa. Walmart, ụlọ ọrụ na-ere ahịa ọtụtụ mba America ama ama, na-ahụ onwe ya na ụlọ ọrụ ọzọ na-aga otu aha ahụ. Mana kedu ihe dị iche n'etiti ụlọ ọrụ Walmart abụọ a? Ka anyị banye n'ime nkọwa.

Ụlọ ọrụ Walmart:

Walmart nke mbụ na nke a maara nke ọma bụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa a ma ama nke Sam Walton tọrọ ntọala na 1962. N'isi ụlọ ọrụ ya dị na Bentonville, Arkansas, Walmart Corporation na-arụ ọrụ nnukwu netwọk nke hypermarkets, ụlọ ahịa ego ego, na ụlọ ahịa ihe oriri n'ụwa nile. Amara ya maka ngwaahịa dị iche iche, ọnụ ahịa asọmpi, yana ọnụnọ buru ibu ma n'ịntanetị na n'ịntanetị.

Walmart Inc.:

Walmart nke abụọ bụ onye ọkpụkpọ ọhụrụ n'ahịa. Walmart Inc. bụ ụlọ ọrụ teknụzụ Canada nke na-enye ikpo okwu e-azụmahịa ọhụrụ. Ọ na-achọ ime mgbanwe ụlọ ọrụ na-ere ahịa site n'inye ahụmịhe ịzụ ahịa n'ịntanetị na-enweghị nkebi site na webụsaịtị ya na ngwa mkpanaka ya. Ọ bụ ezie na ọ na-eketa otu aha dị ka onye na-ere ahịa America, Walmart Inc. bụ ụlọ ọrụ kwụụrụ onwe ya na-enweghị njikọ na Walmart Corporation.

FAQ:

Ajụjụ: Walmart Corporation na Walmart Inc. nwere njikọ?

A: Mba, Walmart Corporation na Walmart Inc. bụ ụlọ ọrụ dị iche iche na-enweghị njikọ ma ọ bụ mmekọ.

Ajụjụ: Enwere m ike ịzụ ahịa na Walmart Corporation na Walmart Inc.?

A: Ee, ị nwere ike ịzụ ahịa na ụlọ ọrụ abụọ ahụ. Ụlọ ọrụ Walmart na-arụ ụlọ ahịa anụ ahụ, ebe Walmart Inc. na-enye ikpo okwu ịzụ ahịa n'ịntanetị.

Ajụjụ: Ngwaahịa na ọnụ ahịa ha bụ otu na ụlọ ọrụ Walmart abụọ?

A: Onyinye ngwaahịa na ọnụ ahịa nwere ike ịdị iche n'etiti Walmart Corporation na Walmart Inc. Ọ dị mma ịlele webụsaịtị ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ gaa na ụlọ ahịa ha maka ozi ziri ezi.

Ajụjụ: Walmart Inc. ọ na-eme atụmatụ ịgbasa ọrụ ya?

A: Dị ka ụlọ ọrụ nkà na ụzụ na-eto eto, Walmart Inc. nwere atụmatụ ịgbasa ọrụ ya ma rute ọtụtụ ndị ahịa n'ọdịnihu.

N'ikpeazụ, ebe ụlọ ọrụ abụọ a na-ekerịta aha "Walmart," ha dị iche na iche na ibe ha. Ụlọ ọrụ Walmart bụ nnukwu ụlọ ahịa na-ere ahịa nke ọma, ebe Walmart Inc. bụ ụlọ ọrụ nkà na ụzụ Canada na-achọ ịgbanwe ụlọ ọrụ na-ere ahịa site na ikpo okwu ya n'ịntanetị. Yabụ, oge ọzọ ị nụrụ ka mmadụ kwuru Walmart, gbaa mbọ dokwuo anya Walmart nke ha na-ekwu maka ya, n'ihi na ọdịiche dị n'etiti ha abụọ dị mkpa.