Kedu ụlọ akụ Walmart nọ n'okpuru?

N'ime ụwa nke mkpọsa, Walmart doro anya na ọ bụ nnukwu. Na nnukwu netwọk nke ụlọ ahịa na ngwaahịa dị iche iche, ụlọ ọrụ ahụ aghọwo aha ezinụlọ. Agbanyeghị, a bịa na ọrụ ụlọ akụ, Walmart anaghị arụ ọrụ n'okpuru ụlọ akụ nke ya. Kama, ya na ọtụtụ ụlọ ọrụ ego ejikọtala iji nye ndị ahịa ya ọrụ ụlọ akụ dị iche iche.

Otu n'ime isi mmekọ nke Walmart hibere bụ Green Dot Corporation, onye na-ebute ụzọ nke kaadị debit akwụgoro na ọrụ ụlọ akụ. Site na mmekorita a, Walmart na-enye Walmart MoneyCard, kaadị debit akwụgoro nke na-enye ndị ahịa ohere ijikwa ego ha, zụọ ihe, na ịkwụ ụgwọ. Green Dot Bank bụ onye enyemaka nke Green Dot Corporation nyere kaadị Walmart Money.

Mmekọrịta ọzọ ama ama bụ na Capital One Financial Corporation. Walmart ejirila Capital One jikọọ aka inye Walmart Rewards Card na Walmart Rewards Mastercard. Kaadị kredit ndị a na-enye ndị ahịa ụgwọ ọrụ na uru maka ịzụrụ ha na Walmart na ndị ọzọ na-ere ahịa na-esonye. Capital One bụ onye na-enye kaadị kredit ndị a.

FAQ:

Ajụjụ: Enwere m ike ịmepe akaụntụ akụ na Walmart?

A: Mba, Walmart anaghị arụ ọrụ dị ka ụlọ akụ ọdịnala na ọ naghị enye akaụntụ akụ nke ya. Agbanyeghị, ọ na-enye ọrụ ego dị iche iche site na mmekorita ya na ụlọ akụ ndị ọzọ na ụlọ ọrụ ego.

Ajụjụ: Enwere m ike ịkwụ ụgwọ ego na Walmart?

A: Ee, Walmart na-enye ọrụ ego ego ego. Ị nwere ike ịkwụ ụgwọ nlele dị iche iche, gụnyere ụgwọ ọrụ, gọọmentị, nkwụghachi ụtụ, na nlele mkpuchi mkpuchi, na Walmart MoneyCenters ma ọ bụ desktọ ọrụ ndị ahịa maka obere ego.

Ajụjụ: Enwere m ike ịnweta mbinye ego n'aka Walmart?

A: Mba, Walmart anaghị enye mbinye ego ozugbo. Agbanyeghị, ọ na-enye ngwaahịa na ọrụ dị iche iche nke ego site na mmekorita ya, dị ka kaadị debit akwụgoro na kaadị kredit.

Ajụjụ: Ọrụ ụlọ akụ Walmart ọ dị mma?

A: A na-enye ọrụ ụlọ akụ Walmart site na mmekorita ya na ụlọ ọrụ ego guzobere. Ụlọ ọrụ ndị a na-achịkwa ma na-elekọta ndị ọchịchị dị mkpa, na-ahụ maka nchekwa na nchekwa nke ọrụ ha na-enye.

N'ikpeazụ, ebe Walmart enweghị ụlọ akụ nke ya, ya na ụlọ ọrụ ego dị iche iche jikọrọ aka iji nye ndị ahịa ya ọrụ ụlọ akụ. Ma ọ bụ kaadị debit akwụgoro goro ma ọ bụ kaadị kredit, Walmart esorola ụlọ ọrụ dị ka Green Dot na Capital One rụkọọ ọrụ iji nye azịza ego dabara adaba maka nnukwu ndị ahịa ya.