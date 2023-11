By

Kedu akụkụ atọ nke Walmart?

Walmart, onye na-ere ahịa kachasị n'ụwa, na-arụ ọrụ n'akụkụ atọ dị iche iche: Walmart US, Walmart International, na Sam's Club. Akụkụ nke ọ bụla na-egbo mkpa ndị ahịa dị iche iche ma na-enye aka na ọganihu ụlọ ọrụ ahụ n'ozuzu ya. Ka anyị lebakwuo anya na akụkụ atọ a na ihe ha gụnyere.

1. Walmart US

Walmart US bụ akụkụ kachasị ukwuu nke ụlọ ọrụ ahụ, na-aza maka ọtụtụ ego ha nwetara. Ọ na-arụ nnukwu netwọkụ nke ụlọ ahịa na-ere ahịa n'ofe United States, na-enye ngwaahịa dị iche iche, gụnyere ngwa nri, uwe, ngwa elektrọn na ihe ụlọ. Walmart US na-ejere ọtụtụ nde ndị ahịa ozi kwa ụbọchị, na-enye ha ọnụ ahịa dị ọnụ ala yana ahụmịhe ịzụ ahịa dabara adaba. Akụkụ a gụnyekwara ikpo okwu e-azụmahịa Walmart, na-enye ndị ahịa ohere ịzụ ahịa n'ịntanetị ma nyefee ihe ha zụrụ n'ọnụ ụzọ ha.

2. Walmart International

Walmart International lekwasịrị anya n'ịgbasa ọnụnọ ụlọ ọrụ gafere United States. Ọ na-arụ ọrụ na mba dị iche iche gburugburu ụwa, gụnyere Mexico, Canada, United Kingdom, China, na Brazil, n'etiti ndị ọzọ. Akụkụ a na-emegharị ụdị azụmaahịa Walmart ka ọ dabara na mkpa na mmasị nke ahịa obodo ọ bụla. Site n'ịkwalite ọkwa na nka zuru ụwa ọnụ, Walmart International na-achọ ịnye ndị ahịa ngwaahịa dị mma na ọnụ ahịa asọmpi, ma na-akwado akụ na ụba obodo.

3. Ụlọ klọb Sam

Sam's Club bụ ụlọ nkwakọba ihe nke ndị otu na-enye nnukwu ngwaahịa na ọnụ ahịa mbelata. Ọ na-anabata ma ndị ahịa na ndị ọchụnta ego n'otu n'otu, na-enye ha ọtụtụ ihe dị iche iche, gụnyere ngwa nri, ngwa eletrọnịkị, arịa ụlọ na ihe ndị ọzọ. Sam's Club na-arụ ọrụ n'ụdị ndenye aha, ebe ndị otu na-akwụ ụgwọ kwa afọ iji nweta nkwekọrịta na uru pụrụ iche. Site n'ilekwasị anya na ịzụrụ nnukwu ego na nchekwa ego, Sam's Club na-arịọ ndị ahịa na-achọ ịzụrụ n'ọtụtụ buru ibu ma ọ bụ na-achọ uru maka ego ha.

FAQ:

Q: Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti Walmart US na Walmart International?

A: Walmart US na-arụ ọrụ n'ime United States, ebe Walmart International na-agbasawanye iru ụlọ ọrụ na mba ndị ọzọ gburugburu ụwa.

Ajụjụ: Sam Club ọ bụ naanị maka azụmaahịa?

A: Mba, Sam's Club ghere oghe maka ma ndị ahịa na azụmaahịa ọ bụla. Onye ọ bụla nwere ike ịghọ onye otu ma nweta uru nke ịzụrụ nnukwu ego yana ọnụ ahịa mbelata.

Ajụjụ: Enwere m ike ịzụ ahịa n'ịntanetị na Walmart?

A: Ee, Walmart na-enye ikpo okwu e-azụmahịa ebe ndị ahịa nwere ike ịzụ ahịa n'ịntanetị wee nyefee ihe ha zụrụ n'ọnụ ụzọ ha.

N'ikpeazụ, akụkụ atọ nke Walmart, Walmart US, Walmart International, na Sam's Club, na-egbo mkpa ndị ahịa dị iche iche ma na-enye aka na ụlọ ọrụ ahụ na-aga nke ọma n'ụwa nile. Ma ọ bụ site na nnukwu netwọkụ nke ụlọ ahịa azụmaahịa, mgbasawanye mba ụwa, ma ọ bụ ụlọ nkwakọba ihe ndị otu, Walmart na-agba mbọ inye ndị ahịa ọnụ ahịa ọnụ ọnụ, ngwaahịa dị mma na ahụmịhe ịzụ ahịa dabara adaba.