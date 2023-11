Ịghọta mkpa nke nkwado ahụike uche na mahadum

By

Ọdachi dakwasịrị obodo Mahadum New Hampshire ka ha na-eru uju maka ọnwụ nwa akwụkwọ nwụrụ site na igbu onwe na Sọnde. Nwa akwụkwọ ahụ, onye na-eto eto na Peter T. Paul College of Business and Economics, bụ ndị ọrụ ụlọ akwụkwọ kọwara dị ka enyi na-eguzosi ike n'ihe na obi ọma nke nwere mmetụta dị mma na obodo UNH. Obodo campus na-emetụta karịsịa ka ụmụ akwụkwọ na-akwado ịpụ maka ezumike ekele n'izu a.

N’ikpeazụ nke ihe omume a jọgburu onwe ya, Onye isi oche UNH James W. Dean Jr. kwusiri ike mkpa ọ dị ịkwado ụmụ akwụkwọ nwere ike na-eru uju. Ọ gbara ndị ngalaba ume ka ha mara maka iru uju ọtụtụ ụmụ akwụkwọ nwere ike na-enwe na inye mgbanwe n'ihe gbasara ọrụ agụmakwụkwọ. Mahadum a na-akpakọrịta na ezinụlọ nwa akwụkwọ ahụ ma ga-enye ozi gbasara ọrụ ncheta n'oge oge.

Onye isi ndị uwe ojii Durham Rene Kelley kwuputara na ọnwụ ahụ bụ igbu onwe ya ma kwenye na ọ nweghị egwuregwu rụrụ arụ a na-enyo enyo. Nnyocha na-aga n'ihu.

N'ịghọta mkpa nkwado na ndụmọdụ n'oge dị ka ndị a, Ụlọ Akwụkwọ Ọmụmụ Psychological and Counseling Services na Mmemme Enyemaka Ndị Ọrụ dị maka ụmụ akwụkwọ, ngalaba, na ndị ọrụ. Ọ dị oké mkpa ka ndị mmadụ n'otu n'otu gaa na ịchọ enyemaka ma ọ bụrụ na ha na-enwe mwute ma ọ bụ iru újú.

Ajụjụ A Na-ajụkarị:

Ajụjụ: Kedu ka ụmụ akwụkwọ ga-esi kpọtụrụ UNH Psychological and Counselling Services?

A: Ụmụ akwụkwọ nwere ike ịgakwuru ndị ọrụ gbasara mmụọ na ndụmọdụ na (603) 862-2090 maka nkwado.

Ajụjụ: Kedu ka ndị ọrụ na ngalaba ga-esi nweta mmemme enyemaka ndị ọrụ na UNH?

A: Enwere ike iru mmemme enyemaka ndị ọrụ ozugbo na (800) 424-1749.

Ajụjụ: Enwere ụzọ enyemaka nsogbu mba dị maka nkwado ozugbo?

A: Ee, enwere ike ịkpọtụrụ National Alliance on Mental Illness (NAMI) hotline na 800-950-NAMI (6264), National Suicide Prevention Lifeline na 800-273-TALK (8255), na National Crisis Line na 1- 833-710-6477. Ahịrị nsogbu ndị a na-enye nkwado na nduzi ozugbo maka ndị nọ na mkpa.