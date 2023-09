Akụkọ Kacha ọhụrụ: Ndị mkpọrọ na Iran gbanwere, nnabata FDA maka ịgba ọgwụ mgbochi ọhụrụ, nnwale mgbochi megide Google, egwu ajọ ifufe, Drew Barrymore's Talk Show nloghachi, na Ọdachi mmanya na Portugal.

By

Na akụkọ na-adịbeghị anya, nchịkwa Biden ewerela nzọụkwụ iji nweta ntọhapụ nke ụmụ amaala America ise ejidere na Iran site n'iwepụ akwụkwọ ikike maka ụlọ akụ ịnyefe $ 6 ijeri ego mmanụ Iran kpọnwụrụ akpọnwụ n'atụghị egwu mmachi US. A mara ọkwa Congress maka mmepe a, na mgbanwe ndị mkpọrọ nwere ike ime n'isi izu na-abịa. Na nloghachi, a ga-ahapụkwa ụmụ amaala Iran ise ejidere na US. Nkwagharị ndọrọ ndọrọ ọchịchị a chọrọ imezi mmekọrịta US na Iran.

FDA enyela nkwado maka ọgwụ mgbochi coronavirus ọhụrụ nke na-elekwasị anya na subvariant omicron, na-akwado maka oge nje iku ume na-abịa n'oge ọdịda. Ọ bụ ezie na ekpochapụrụ ọgwụ mgbochi ahụ maka onye ọ bụla gbara ọnwa 6 gbagowe, ndị otu ndụmọdụ CDC ga-ezukọ iji chọpụta ụzọ ezubere iche karịa. A na-atụ anya na ọgwụ mgbochi a ga-adị ma emechaa n'izu a, ọ ga-abụkwa n'efu maka ọtụtụ ndị America nwere mkpuchi onwe, Medicaid, ma ọ bụ Medicare.

Morocco adịla ngwa ịnara enyemaka ndị mba ọzọ ka ala ọma jijiji mere n'oge na-adịbeghị anya. Mba ahụ echewo ihe ịma aka ihu n'ịhazi ọrụ enyemaka na ikesa enyemaka na mpaghara ndị metụtara, na-akpata igbu oge n'inyere ndị ọdachi ahụ metụtara aka.

Ụlọ ọrụ ikpe ziri ezi ga-amalite ikpe nkwụghachi ụgwọ megide Google, ebe a ga-enyocha nnukwu teknụzụ maka iji ọnọdụ ya kachasị na ahịa search engine iji gbochie asọmpi na ọchụchọ na mgbasa ozi. Ọnwụnwa a dị elu bụ nke mbụ ụdị ya megide nnukwu ụlọ ọrụ teknụzụ n'ime ihe karịrị afọ iri abụọ ma nwee ike inwe nnukwu mmetụta maka ụlọ ọrụ teknụzụ yana ọdịnihu Google.

Ajọ Ifufe Lee na-etinye ihe iyi egwu na-eto eto n'ebe ọwụwa anyanwụ New England, nke nwere ike inwe ifufe siri ike, oke mmiri ozuzo, na oke mmiri ozuzo. Ọ bụ ezie na a na-atụ anya na ọ ga-anọrịrị n'ụsọ osimiri, Canadian Maritimes na Nova Scotia nwere ike nweta nsonaazụ ozugbo. A na-atụ anya na oké ifufe ahụ ga-ada mbà mana ọ na-abawanye nha ka ọ na-aga n'ebe ugwu.

N'ime egwu Hollywood na-aga n'ihu, Drew Barrymore na-eweghachite ihe ngosi okwu ya. Mkpebi a na-abịa n'oge a na-ejide ọtụtụ mmepụta ihe, na-enye ndị na-ekiri ọdịnaya ọhụrụ n'oge nkwụsị ọrụ ụlọ ọrụ.

N'ime ọdachi metụtara mmanya, ihe dị ka galọn mmanya na-acha ọbara ọbara 600,000 rikpuru n'okporo ámá dị na São Lourenço do Bairro, Portugal, mgbe tankị mmanya abụọ nke otu ebe a na-esi nri n'ógbè gbawara. Ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ na-enwe ike ibugharị nnukwu mmanya ahụ n'ebe a na-ekpofu mmiri. Ekwesịrị ibibi mmanya a n'ihi mpụta nke afọ a, na-eme ka ọ ghara ịdị mma maka oriri.

N'ikpeazụ, ndị ọrụ Chrome nwere ike ugbu a iji ohere nzuzo na ntọala mgbasa ozi ọhụrụ. Ntọala ndị a na-achọ ịkwalite nzuzo yana nye ndị ọrụ njikwa karịa ahụmịhe nchọgharị ha. Maka nkọwa ndị ọzọ, budata ngwa The Post ma ọ bụ debanye aha maka akwụkwọ akụkọ ha ka ị nweta akụkọ kachasị ọhụrụ na "The 7."

Sources:

- Mmekọrịta ndị mkpọrọ na Iran: [isi iyi]

- Nkwado FDA nke ọgwụ mgbochi Coronavirus ọhụrụ: [isi iyi]

– Nnabata Morocco maka enyemaka ala ọmajiji nke mba ofesi: [isi iyi]

- Ọnwụnwa Antitrust megide Google: [isi iyi]

- Egwu Ifufe na Ọwụwa Anyanwụ New England: [isi iyi]

- Okwu ngosi Drew Barrymore: [isi iyi]

- Ọdachi mmanya na Portugal: [isi iyi]

- Nzuzo ọhụrụ na ntọala mgbasa ozi na Chrome: [isi iyi]