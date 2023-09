Dozie akwụkwọ ntuziaka pilot nke Armored Core VI wee chekwaa 25%

Ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado FromSoftware's Armored Core VI ma chọọ ịkwalite ahụmịhe egwuregwu gị, ị ga-enwe obi ụtọ ịmara na ntuziaka egwuregwu gọọmentị, akpọrọ akwụkwọ ntuziaka Pilot, dị ugbu a maka preorder na Amazon. Ọdịnihu Press mebere, otu otu nọ n'azụ ntuziaka atụmatụ Elden Ring a ma ama nke ukwuu, mbipụta a nwere ibe 432 nke ndị na-anakọta ihe ike ka a ga-ewepụta na Nọvemba 30 nke afọ a.

Ugbu a, akwụkwọ ntuziaka Pilot na-ere, yana ọnụahịa preorder nke $33.58, nke bụ mbelata 25% site na ọnụahịa ọ na-emebu nke $44.99. Edebere ntuziaka a iji gboo ma ndị ọkwọ ụgbọ elu rookie na ndị egwuregwu nwere ahụmahụ, na-enye ha ozi na atụmatụ bara uru. Ọ na-ekpuchi akụkụ dị iche iche nke egwuregwu ahụ, gụnyere ọzụzụ ọgụ, mgbakọ, ịgagharị maka ozi ọ bụla, na ndụmọdụ ndị ọkachamara gbasara otu esi agakwuru ndị iro.

Otu n'ime isi ihe dị mkpa nke akwụkwọ ntuziaka Pilot bụ ntụzịaka S Rank dị ibe 50 raara onwe ya nye, nke nwere maapụ ụzọ pụrụ iche na ntụnye mgbakọ. Ọdịnaya ego a na-achọ inyere ndị egwuregwu aka inweta ọkwa kachasị elu enwere ike ime na egwuregwu ahụ, na-ebuli ahụmịhe egwuregwu ha.

Na nyocha anyị nke Armored Core VI, anyị nyere ya akara nke 8/10, na-achọpụta na ọ na-edobe isi ọrụ nke ụdị mech action mana na-ewebata nhazi na mmelite dị iche iche. Anyị kọwara ya dị ka nnabata nnabata nke usoro mecha kpochapụrụ. Site na Akwụkwọ ntuziaka Pilot, ndị egwuregwu nwere ike banye n'ime omimi nke egwuregwu ahụ wee chọpụta atụmatụ ọhụrụ iji merie ihe ịma aka.

Ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'ịgbasa mkpokọta ntuziaka egwuregwu gị, ị nwekwara ike iji ohere dị ọnụ ala dị na The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Strategy Guides. Ma mbipụta Standard na Collector's Edition dị ugbu a na ọnụ ahịa mbelata. N'ịtụle ịdị ukwuu nke egwuregwu ahụ, inwe onye nduzi nwere ike ịkwalite egwuregwu gị na nyocha gị nke ukwuu.

Echefula ohere ị ga-ebu ụzọ nye akwụkwọ ntuziaka Pilot Armored Core VI na ọnụ ahịa mbelata. Ọ bụ ezigbo enyi maka onye ọ bụla na-akwado egwuregwu ahụ, na-enye nghọta bara uru, atụmatụ na ọdịnaya ego. Melite nkà gị ma hụ na ị na-eme nke ọma na ahụmịhe Armored Core VI gị.

Sources:

– IGN: Hannah Hoolihan