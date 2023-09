Ndị na-egwu egwuregwu Starfield na-egosipụta nka okike ha site n'ịmeghachi ihu ndị ama ama

By

Ndị egwuregwu Starfield egosila na ha bụ ndị nwere nka na ihe okike, na-egosipụta nka ha site na iji onye okike egwuregwu siri ike megharịa ihu dị iche iche ama ama. Site na ndị na-eme ihe nkiri ruo na ndị na-eme akụkọ ifo a hụrụ n'anya, ndị obodo na-ekerịta ihe okike ha dị egwu na mgbasa ozi mgbasa ozi.

Otu onye ọrụ Reddit, strider390, biputere nseta ihuenyo nke agwa ha nke yiri Willem Dafoe, yana okwu isiokwu a, "Ị mara, abụ m ihe nke onye mmepụta ihe n'onwe m," na-ekwu maka Spider-Man meme ama ama. Onye ọkpụkpọ ọzọ, SoullessVoid, kpebiri imegharị akụkọ ifo David Bowie dị ka onye Starman ya. CheesyWales gara n'ihu na-emepụta Todd Howard, onye isi mmepe Bethesda, ụlọ ihe nkiri dị n'azụ Starfield.

N'ịbụ ndị na-adọta mkpali sitere na ihe nkiri na ihe nkiri TV, ndị egwuregwu ewepụtakwala ihe odide dị ka Mike Ehrmantraut si Breaking Bad and Better Call Saul, Tony Soprano sitere na The Sopranos, na Shrek na Lord Farquaad sitere na aha Shrek. Nsụgharị ndị a na-atọ ụtọ ma na-atụkarị egwu na-egosipụta nlebara anya onye ọkpụkpọ na nkọwa zuru oke na imepụta ihe.

Ọbụghị naanị na ndị egwuregwu emeghachila ihu ndị ama ama, mana ha etinyela aka n'ịmegharị nka oghere akara ngosi sitere na franchises ama ama dị ka Star Wars na Star Trek site na iji onye okike ụgbọ mmiri Starfield. Egwuregwu ahụ gụnyekwara ụfọdụ akwa Ista arụnyere n'ime ya, otu n'ime ha na-ezo aka na ngụ kacha ama ama nke Starfield.

Starfield emeworị ebili mmiri na ụlọ ọrụ egwuregwu, na-ebuli eserese ahịa ọbụna tupu mmalite ya. Onye isi Xbox Phil Spencer kpughere na ihe karịrị otu nde ndị egwuregwu na-arụsi ọrụ ike na egwuregwu ahụ na ụbọchị ewepụtara ya na Septemba 6.

Ka ndị egwuregwu na-aga n'ihu na-enyocha mbara igwe Starfield, akụkọ na ihe okike na-atọ ụtọ ga-apụta. Site n'ọjụjụ egwuregwu ya na usoro ọgụ na-atọ ụtọ, Starfield adọtala ndị egwuregwu ma gosipụta na ọ siri ike iguzogide.

Isi mmalite: IGN Review (akara: 7/10) nke Ryan Dinsdale dere.