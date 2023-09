Julia Joung: Site na gaa na bayoloji

By

Julia Joung, otu n'ime MIT Technology Review's 2023 Innovators Under 35, nwetara ma ahụ efe yana mmụọ ọhụụ mgbe ọ hụrụ mmeri AI meriri otu n'ime ndị egwuregwu Go kacha mma n'ụwa. N'ịbụ onye nọrọ na nwata ya na Taiwan na-amụba egwuregwu ahụ, Joung na-echekarị maka Go dị ka nsogbu na-enweghị ngwọta. Otú ọ dị, ọ chọpụtara na ihe ndị dị ndụ bụ ihe ịma aka ka ukwuu.

N'oge nyocha ọ na-agụghị akwụkwọ na ụlọ nyocha neuroscience na Mahadum Stanford, Joung hụrụ omume pụrụ iche na mkpụrụ ndụ ụbụrụ a na-akpọ astrocytes. Nke a masịrị ya ma kpalie mmasị ya banyere ihe ndị dị ndụ. Ọ gara n'ihu njem ya site na isonye na ụlọ nyocha nke ọkachamara na-edezi mkpụrụ ndụ ihe nketa Feng Zhang na Broad Institute na Cambridge, Massachusetts. N'ebe ahụ, ọ na-abanye na "nyocha genome-scale," na-eji ngwá ọrụ dị ka CRISPR gbanwee nke ọ bụla n'ime mkpụrụ ndụ ihe nketa 20,000 na genome mmadụ iji ghọta mmetụta ha.

Ebumnobi Joung bụ itinye nyocha mkpụrụ ndụ ihe nketa na mkpụrụ ndụ ụbụrụ n'ezie dị ka astrocytes, nke siri ike imepụta na ụlọ nyocha. Site n'inyocha mmetụta nke ihe odide ederede dị iche iche na sel stem, o bu n'obi ịghọta ka ha si ekpebi njirimara cell. Nnyocha ya rụpụtara na "atlas" nke na-egosipụta mmetụta nke ihe odide ederede n'otu n'otu. Ebumnuche kachasị bụ inwe ikike ịmepụta ụdị cell ọ bụla n'ụzọ a na-achịkwa, nke nwere ike ịnweta ngwa na nyocha ọgwụ na ọganihu ọgwụgwọ.

Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ nke nyocha mkpụrụ ndụ ihe nketa buru ibu, na-achọ nkwado na akụrụngwa bara ụba, Joung ka na-agba mbọ ịkwalite ubi ahụ. Ọrụ ya ugbu a na Whitehead Institute lekwasịrị anya n'ịghọta usoro njikọ protein n'ime sel. Joung bụ ohere dị omimi na-adịghị agwụ agwụ nke usoro ihe omimi na-enye ma na-aga n'ihu na-emepụta ngwaọrụ ọhụrụ iji zaa ajụjụ ndị bụ isi.

Njem Julia Joung site na ịmụta Go ruo inyocha ihe omimi nke bayoloji na-egosipụta ọchịchọ ịmata ihe na ntinye onwe ya n'ịkwanye oke. Ka ọ na-abanye n'ime omimi nke mgbagwoju anya nke nyocha sayensị, ọrụ ya na-ekwe nkwa ikpughe nghọta ọhụrụ nke nwere ike ịkpụzi ọdịnihu nke ọgwụ na nkà na ụzụ.

Isi mmalite: MIT Technology Review