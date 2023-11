Nkwagharị obi ike Microsoft: iji nweta OpenAI chekwaa ọdịnihu AI

By

N'ime ihe dị ịtụnanya, OpenAI, mmalite na-eso ụzọ ChatGPT, na-eche ejighị n'aka na-eso ọpụpụ nke CEO Sam Altman. Ebe ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ọrụ OpenAI nwere ike isonyere Altman na Microsoft, ọdịnihu ụlọ ọrụ ahụ adịghị ka nke a na-ejighị n'aka, na nkwekọrịta nke ga-ahapụ ndị na-eme ihe n'ime ego iji kwụọ ụgwọ nha na ọnụ ahịa ijeri $ 86 dị ugbu a n'ihe egwu. Agbanyeghị, n'etiti ọgba aghara ahụ, enwere otu mmeri doro anya na-apụta na ndò - Microsoft.

Kemgbe ọpụpụ Altman, isi ahịa ahịa Microsoft abawanyela site na ijeri $63 dị ịtụnanya, na-erute ọnụ ahịa kacha elu nke $ 378 kwa òkè na azụmaahịa ehihie na Mọnde. Site na ijeri mbak 7.429 pụtara ìhè, okpu ahịa Microsoft dị njikere iru nnukwu ijeri $2.82. Mmezu a dị ịrịba ama na-akọwapụta atụmatụ atụmatụ Microsoft na OpenAI, nke egosila na ọ bụ isi nkuku nke usoro ngwaahịa ha, jikọtara n'ime onyinye ndị ewu ewu dị ka Office365 na GitHub.

Onye isi Microsoft, Satya Nadella, onye ọpụpụ Altman nwere ike imetụta nke ukwuu, jiri akọ gbochie nsogbu nwere ike. N'ịzaghachi ngwa ngwa na ọnọdụ ahụ, Nadella mere nkwuwa okwu: ọ goro Altman na onye bụbu onye isi oche OpenAI Greg Brockman ka ọ na-eduzi ụlọ nyocha AI ọhụrụ n'ime Microsoft. Ntugharị a na-atụghị anya ya, akpọrọ “World Series of Poker move for the ages” site n'aka ndị nyocha ụlọ ọrụ, na-egosipụta nkwụsi ike nke Nadella na ntinye aka n'ịkwalite ike Microsoft AI nke Microsoft.

Site na usoro atụmatụ a, Microsoft ọ bụghị naanị chekwaa ọnụọgụ abụọ kachasị emetụta OpenAI kamakwa ọ jigidere nnukwu oke na mmalite. Na mgbakwunye, ọ họpụtara Emmett Shear, onye bụbu onye isi oche nke Twitch, ka ọ bụrụ onye isi nwa oge nke OpenAI. Ọ bụ ezie na a ka amabeghị ihe mejupụtara ndị otu nyocha Microsoft ọhụrụ, iwere Altman na Brockman na-egosi mkpebi siri ike ụlọ ọrụ ahụ ịnọgide na-ebute ụzọ na mmepe AI.

Ọ bụ ezie na ọnụ ahịa ngwaahịa Microsoft bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ ihe kpatara ememe, ihe ịma aka dị n'ihu. Ụlọ ọrụ ahụ ga-akwụ ụgwọ maka iwulite na idowe ụlọ ọrụ nyocha AI ọhụrụ n'okpuru nduzi Altman na Brockman. Na mgbakwunye, enwere ike imezu oke ọrụ ego site na nkwekọrịta dị na OpenAI.

N'agbanyeghị ihe mgbochi ndị a nwere ike ime, Microsoft nweta ikike na ijikwa teknụzụ OpenAI ọnọdụ ụlọ ọrụ ahụ dị ka onye na-agba ọsọ n'ọsọ maka ịchịisi AI. Ka uzuzu na-adakọ, ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-atụsi anya ike n'isiakwụkwọ na-esote na njem AI nke Microsoft.

Ọtụtụ mgbe Ẹbụp Ajụjụ

Ajụjụ: Gịnị bụ OpenAI?

A: OpenAI bụ mmalite lekwasịrị anya n'ịzụlite teknụzụ na sistemụ AI dị elu.

Ajụjụ: Ọnye na-bụ Sam Altman?

A: Sam Altman bụ onye bụbu CEO nke OpenAI, nke a ghọtara maka idu ndú ya n'ọhịa nke ọgụgụ isi.

Ajụjụ: Olee otú Microsoft si rite uru na ọnọdụ ahụ?

A: Ọnụ ahịa ahịa Microsoft ejirila ijeri $ 63 gbagoro kemgbe Altman ọpụpụ, ụlọ ọrụ ahụ echekwala ọnụ ọgụgụ isi abụọ sitere na OpenAI, na-akwalite ike AI ya.

Ajụjụ: Gịnị bụ mkpa nke iwere Altman na Brockman?

A: Mkpebi Microsoft iwere Altman na Brockman na-egosipụta ntinye aka ha na ịkwalite nyocha na mmepe AI, na-ewusi ọnọdụ ha ike na ụlọ ọrụ ahụ.

Ajụjụ: Kedu ihe ịma aka Microsoft na-eche ihu ka ọ nwetachara ihe a?

A: Microsoft ga-achọ ijikwa ụgwọ ọrụ metụtara iguzobe na idowe nzukọ nyocha AI ọhụrụ. Na mgbakwunye, enwere ike ịnwe ọrụ ego metụtara nkwekọrịta dị na OpenAI.