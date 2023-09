Remington weputara mkpokọta Airstyler ọhụrụ maka nhazi ntutu dị mfe

By

Remington ewebatala ụdị Airstyler kachasị ọhụrụ, mkpokọta Blow Dry na Style Airstyler, emebere iji nye ụdị ntutu dị mma nke nwere obere mbọ. Nchịkọta ahụ gụnyere atọ dị iche iche Airstylers, na-eri nri ogologo ntutu dị iche iche, na ihe mgbakwunye dị iche iche iji mepụta ụdị edozi isi.

The Blow Dry and Style Careing 400W Airstyler zuru oke maka ntutu isi mkpụmkpụ. Ọ na-abịa na mgbakwunye abụọ na-agbanwe agbanwe - ahịhịa 19mm maka obere curls na ịkpụzi ọnụ, yana nnukwu 25mm Soft Bristle brush maka olu na ibuli na mgbọrọgwụ. Ọ bụghị naanị na Airstyler na-edozi ntutu isi kamakwa ọ na-akpọnwụ ya, na-eme ka ọ bụrụ ngwá ọrụ dị mma maka nhazi oge na-aga. Ọ na-egosipụta ntọala okpomọkụ na ọsọ abụọ, ihe eji eme eriri swivel maka ịdị mfe maneuverability, wee bịa na nkwa afọ 2 + 1.

The Blow Dry and Style Careing 1000W Airstyler dabara adaba maka etiti ogologo na ogologo ntutu isi. Ọ na-enye mgbakwunye anọ na-agbanwe agbanwe, gụnyere Drying Concentrator, ahịhịa paddle siri ike maka ọdịdị kwụ ọtọ na nke mara mma, 50mm ceramic Coated Mixed Bristle Brush maka olu, yana 38mm Ceramic Coated Retractable Bristle Brush maka curls rụrụ arụ. A na-akwado Airstyler site na 1000W, na-eme ka ihicha ngwa ngwa na styling na-enweghị oke okpomọkụ. Ọ nwekwara ọrụ Ionic Conditioning iji wedata static ma weta ngwụcha na-egbuke egbuke. Airstyler na-abịa na nkwa afọ 3+1 yana njirimara ndị ọzọ dị ka ọrụ ịgba égbè dị jụụ, ihe mgbochi mbughari maka ihicha dị mfe, na nkwụghachi ụgwọ maka nchekwa dị mma.

The Blow Dry and Style Careing 1200W Airstyler dabara adaba maka ụdị ntutu niile. Ọ na-enye mgbakwunye isii na-agbanwe agbanwe, gụnyere brushes bristle dị iche iche maka nhọrọ nhazi dị iche iche. The 1200W Airstyler na-enye ikuku siri ike maka nhazi ngwa ngwa ma gụnye ọrụ Ionic Conditioning na njiri mara mma. Ọ na-egosipụtakwa eriri ogologo Swivel Salon 3m, grill dị mfe eweghari, yana nkwa afọ 3+1.

Airstyler ọhụrụ nke Remington dị na ndị na-ere ahịa dị iche iche, gụnyere Boots, Very, Amazon, na Argos, na ọnụ ahịa na-amalite na £19.99. Site na ịdenye aha n'ịntanetị n'ime ụbọchị 28 ịzụrụ, ndị ahịa nwere ike ịgbatị akwụkwọ ikike maka afọ ọzọ.

