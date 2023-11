Akụkọ mgbe ochie nke Zelda: Ocarina nke Oge - Njem ebe nchekwa ebe nchekwa

By

O siri ike ikwere, mana Akụkọ Ochie nke Zelda: Ocarina nke Oge na-eme ncheta afọ 25 ya taa. Ọ bụrụ na nke ahụ emee ka i mee agadi, ọ bụghị naanị gị. M ka na-echeta obi ụtọ na atụmanya gburugburu ntọhapụ nke Nintendo mbụ 3D Zelda njem azụ na 1998. Dị ka onye na-akwado nkeji nkeji gara aga, Njikọ na Oge gara aga, enweghị m ike ichere iji nweta aka m na Ocarina nke Oge.

Enwere m ihe ndabara nke ọma inwe ohere igwu egwu na nyochaa egwuregwu ahụ nanị ụbọchị ole na ole tupu ahapụ ya. A na m echeta nke ọma itinye oge awa ole na ole mikpuru n'ime egwuregwu ahụ, na-agagharị ụwa mara mma nke Hyrule, na ịhụ akụkọ ihe nkiri ahụ. Ntugharị gaa na eserese 3D enweghị nkebi, na usoro egwuregwu egwuregwu na-akụda ala maka oge ya.

Iji mee njem gaa n'okporo ụzọ ebe nchekwa wee chịkọta ihe ncheta m nke oge mbụ ahụ, agara m ndị ọrụ ibe m mbụ sitere na IGN64. Anyị jikọtara ọnụ, anyị chetara obi ụtọ gbara ntọhapụ egwuregwu ahụ na ogologo awa ejiri kpọ ya. Ọbụna anyị nwere ihe ùgwù nke ịkpọ ihe nleba anya na mmemme Zelda na Seattle nke a na-akpọ Summit Zelda.

Otu nkọwa na-adọrọ mmasị pụtara n'oge mkparịta ụka anyị bụ ọnụnọ ọbara na ụdị egwuregwu mbụ. Mgbe ọ na-alụso Ganon ọgụ, ọ ga-awụsa ọbara ọbara ọbara mgbe e tiri ya ihe. Agbanyeghị, nke a mechara gbanwee ka ọ bụrụ “ọsụsọ” akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ụdị egwuregwu na-esote. Ikekwe Nintendo nwere nchegbu banyere ọkwa egwuregwu ahụ ma ọ bụ naanị chere na ọ dabaraghị n'ọhụụ ha.

N'ileghachi anya azụ, Ocarina of Time nwere ọnọdụ pụrụ iche na akụkọ egwuregwu. Ọ bụghị naanị na ọ kwadoro The Legend of Zelda franchise dị ka aha ezinụlọ ma kpalie ókè nke ihe ga-ekwe omume na egwuregwu. Ụwa imikpu ya, agwa ndị a na-agaghị echefu echefu, na akụkọ akụkọ na-adọrọ adọrọ dọọrọ mmasị ọtụtụ nde ndị egwuregwu n'ụwa niile.

Ka anyị na-eme emume ncheta afọ iri abụọ na ise nke egwuregwu a hụrụ n'anya, ka anyị wepụta oge iji ghọta mmetụta o nwere na ụlọ ọrụ ahụ na ihe ncheta o mebere maka ndị egwuregwu na-enweghị atụ. Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ, Ocarina of Time!

Ọtụtụ mgbe Ẹbụp Ajụjụ

1. Ocarina nke Oge ọ bụ egwuregwu Zelda kacha mma?

Echiche nwere ike ịdịgasị iche, mana ọtụtụ na-ewere Ocarina of Time ka ọ bụrụ otu egwuregwu Zelda kacha mma emere. Egwuregwu egwuregwu ọhụrụ ya, usoro akụkọ miri emi, na ihe ngosi dị ịtụnanya setịpụrụ ụkpụrụ ọhụrụ maka usoro ahụ.

2. Enwere m ike ịkpọ Ocarina of Time na consoles ọgbara ọhụrụ?

Ee, Ocarina nke Time ka eweghachiri ọtụtụ ugboro ka mmalite mmalite ya na Nintendo 64. Ọ dị ugbu a na Nintendo 3DS ma nwee ike ịkpọ ya na Nintendo Switch site na ọrụ Nintendo Switch Online.

3. Olee otú Ocarina nke Oge si metụta egwuregwu Zelda n'ọdịnihu?

Ocarina nke Oge setịpụrụ ntọala maka egwuregwu Zelda n'ọdịnihu site n'iwebata usoro egwuregwu dị iche iche na atụmatụ ndị ghọrọla isi nke usoro. Nkwado ya na nchọgharị, ndozi mgbaghoju anya na ịkọ akụkọ imikpu metụtara aha Zelda na-esote.

4. Gịnị mere e ji were Ocarina of Time dị ka ihe na-eme egwuregwu?

A na-etokarị Ocarina of Time maka egwuregwu ọhụrụ ya, egwu egwu mara mma na agwa ndị na-agaghị echefu echefu. Ọ sụgharịrị usoro Zelda hụrụ n'anya nke ọma na mpaghara 3D, na-emepụta ahụmịhe egwuregwu na-enweghị atụ na nke agaghị echefu echefu.

5. Enwere atụmatụ ọ bụla maka usoro nke Ocarina nke Oge?

Ọ bụ ezie na enweghị usoro ọ bụla maka Ocarina nke Oge, egwuregwu ahụ nwetara onye ga-anọchi anya mmụọ n'ụdị The Legend of Zelda: Majora's Mask. Ihe mkpuchi Majora na-ejigide ọtụtụ ihe egwuregwu na ihe eji arụ ọrụ ewebata na Ocarina of Time ka ọ na-enye akụkọ pụrụ iche na nke gbara ọchịchịrị.

isi mmalite: https://www.ign.com/articles/the-weird-people-we-were-when-zelda-ocarina-of-time-launched