Sony na-agbakwunye egwuregwu arụmụka na katalọgụ PlayStation Plus

Sony enwetala nkatọ n'oge na-adịbeghị anya maka aha enweghị aha agbakwunyere na ọrụ PlayStation Plus ya n'ime ọnwa ole na ole gara aga. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ ahụ yiri ka ọ ewerela nkwuwa okwu site na itinye egwuregwu a na-arụrịta ụka nke ukwuu, The Lord of the Rings: Gollum, na katalọgụ ya maka 2023.

Mkpebi a kpalitere mmeghachi omume dị iche iche n'etiti ndị egwuregwu. Ọ bụ ezie na ụfọdụ na-enwe nkụda mmụọ na mgbakwunye, ndị ọzọ na-ahụ ọchị na nhọrọ arụmụka. Ewepụtara ya ọnwa ole na ole gara aga na Mee, Onyenwe nke mgbanaka: Gollum emeghị ka ndị egwuregwu nwee mmasị na ọrụ ya na-enweghị atụ, ihe ngosi na-enweghị atụ, na egwuregwu ugboro ugboro. N'ụzọ a na-atụghị anya ya, ọ na-ejide ọkwa "kachasị njọ" na Steam.

Nkatọ dị n'akụkụ egwuregwu ahụ siri ike nke na ọbụna onye mmepụta ya, Daedalic Entertainment, chere na a manyere ya ịhapụ nkwupụta na-arịọ mgbaghara maka adịghị ike. N'oge na-adịghị mgbe ahapụchara egwuregwu ahụ, ụlọ ọrụ mmepe chere mmechi ihu wee kpebie itinye uche na mbipụta kama.

Site na egwuregwu 2023 nke afọ ndị na-agba ọsọ na-eme ka ọnọdụ egwuregwu dị ọkụ, Onyenwe nke mgbanaka: Gollum agaghị enweta otuto ọ bụla. Arụmọrụ ya na-adịghị mma na nnabata na-adịghị mma na-eme ka ọ bụrụ mgbakwunye na-enweghị atụ na katalọgụ PlayStation Plus.

N'akụkọ metụtara ya, ndị egwuregwu nwere ike ịtụ anya egwuregwu egwuregwu na-abịa n'ihu nke a na-akpọ Lord of the Rings: Tales of the Shire. Na-ejikọta ihe ndị sitere na aha ndị a ma ama dị ka Stardew Valley na eluigwe na ala Middle-earth hụrụ n'anya, a na-atụ anya na a ga-ahapụ egwuregwu a na 2024. N'olileanya, ọ ga-enye ahụmahụ na-adọrọ adọrọ ma na-atọ ụtọ maka ndị na-akwado aha Onyenwe nke Mgbaaka.

Ọtụtụ mgbe Ẹbụp Ajụjụ

1. Gịnị bụ ọkwa nke Onye-nwe nke Mgbaaka: Gollum?

Onyenwe nke mgbanaka: Gollum ugbu a nwere ọkwa "kachasị njọ" na Steam.

2. Ọ nwere esemokwu ọ bụla gbasara ntọhapụ nke Onye-nwe nke Mgbanaka: Gollum?

Ee, egwuregwu ahụ nwetara nkatọ maka ọrụ ya na-enweghị atụ, gburugburu ebe na-adịghị mma, eserese na-adịghị mma, na egwuregwu ugboro ugboro. Onye nrụpụta, Daedalic Entertainment, nyekwara mgbaghara maka mmejọ egwuregwu ahụ.

3. Kedu ihe ndị egwuregwu nwere ike ịtụ anya n'aka Onyenwe anyị nke Mgbaaka: Akụkọ nke Shire?

Lord of the Rings: Tales of the Shire bụ egwuregwu egwuregwu na-abịa nke na-ejikọta ihe sitere na Stardew Valley na Middle-earth eluigwe na ala. A ga-ewepụta ya na 2024, na-enye ndị Fans ahụmịhe egwuregwu pụrụ iche.