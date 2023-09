Orange Pi na-ewebata Orange Pi Zero 2W: Nhọrọ Akwajuru Ike na Raspberry Pi Zero 2W

Orange Pi ekpughere onyinye ya kachasị ọhụrụ, Orange Pi Zero 2W, nke na-ekwe nkwa iwepụta arụmọrụ emelitere yana ịbawanye ebe nchekwa ma e jiri ya tụnyere ndị asọmpi ya. Orange Pi Zero 2W bụ ihe Allwinner H618 quad-core Cortex-A53 processor na-akwado ya, na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ siri ike maka ọtụtụ ngwa, gụnyere igbe TV, ngwaọrụ nkedo ihuenyo smart, ụlọ smart, ọnụ ụzọ smart, na ịntanetị nke ihe. (IoT).

Orange Pi Zero 2W na-adọta mmụọ nsọ sitere na Raspberry Pi Zero 2 W, nke ewepụtara na Ọktọba 2021 dị ka onye ga-anọchi anya arụmọrụ dị elu na mbụ Raspberry Pi Zero. Yiri onye ibe ya Raspberry, Orange Pi Zero 2W nwere quad-core Arm Cortex-A53 processor, mana ọ na-enye ọsọ elekere ruru 1.5GHz, na-eme ka ọ bụrụ 50% ngwa ngwa karịa Raspberry Pi Zero 2 W na ọsọ ngwaahịa. Na mgbakwunye, ọ na-anya isi ihe nrụpụta eserese Arm Mali G31-MP2 yana nkwado maka OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 na Vulkan 1.1.

Otu uru dị mkpa nke Orange Pi Zero 2W bụ ikike ebe nchekwa ya. Ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ n'etiti 1GB, 1.5GB, 2GB, ma ọ bụ 4GB nke RAM, nke bụ okpukpu abụọ opekempe yana ihe ruru okpukpu asatọ karịa dị na Raspberry Pi Zero 2W. Ụlọ ahụ gụnyekwara 16MB nke ebe nchekwa SPI na oghere microSD maka nchekwa mbụ.

Akụkụ ndị dị mkpa nke Orange Pi Zero 2W gụnyere mini-HDMI 2.0 ọdụ ụgbọ mmiri nwere nkwado 4k60, ọdụ ụgbọ mmiri USB 2.0 abụọ (otu maka ike na otu maka ngwaọrụ), yana nkụnye eji isi mee 40-pin GPIO. Ọ na-agụnye Wi-Fi 5 na Bluetooth 5.0/BLE njikọ.

N'ihe gbasara ike mgbasawanye, Orange Pi Zero 2W na-enye interface mgbasawanye 24-pin omenala, nke gụnyere ụzọ abụọ USB 2.0, njikọ 10/100 Ethernet, nkwado ọdịyo na vidiyo, ihe nkwụnye infrared, na njikọ maka ike na onye ọrụ. -bọtịnụ akọwapụtara. Ọ bụ ezie na enweghị njikọ igwefoto Serial Interface (CSI) dị ka Raspberry Pi Zero 2 W, Orange Pi na-enye njikọ USB 2.0 dị ka ihe ọzọ maka nkwado igwefoto.

Ngwa ndakọrịta gụnyere gam akporo 12, Debian 11 na 12, Ubuntu 20.04 na 22.04, yana Orange Pi OS nke ụlọ ọrụ Arch Linux.

Orange Pi Zero 2W dị maka ịzụta na Orange Pi's AliExpress ụlọ ahịa, yana ọnụ ahịa sitere na $12.90 maka ụdị 1GB RAM ruo $23 maka ụdị 4GB. Na mgbakwunye, ngwugwu nke gụnyere bọọdụ mgbasawanye nwere ọdịyo analọgụ, ọdụ ụgbọ mmiri USB 2.0 zuru oke, ọdụ ụgbọ mmiri Ethernet, bọtịnụ, na nnata infrared na-amalite na $17.80, ewezuga ụgwọ mbupu.

N'ozuzu, Orange Pi Zero 2W bụ asọmpi ọzọ maka Raspberry Pi Zero 2 W, na-enye arụmọrụ ka mma, nhọrọ ebe nchekwa zuru oke, yana ụdị njikọ dị iche iche, na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ kwesịrị ekwesị maka ngwa IoT dị iche iche na smart home.

Sources:

- Orange Pi

- AliExpress