Chọta azụmahịa dị ịtụnanya na egwuregwu Nintendo Switch Black Friday a

By

Black Friday nọ ebe a, ndị na-egwu egwuregwu na-achọkwa ọgwụgwọ dị ka mbelata dị egwu dị na ọtụtụ egwuregwu Nintendo Switch. Ma ị na-achọ imebi onwe gị ma ọ bụ na-achọ onyinye ezumike zuru oke, ugbu a bụ oge iji jide aha ndị kacha ewu ewu na ọnụ ahịa dị ọnụ ala. Ndị dike na-ere ahịa dị ka Best Buy, Amazon, GameStop, na ndị ọzọ na-enye azụmahịa na-atụfu agba nke ị na-agaghị achọ ịhapụ.

Ịzụta kacha mma: Mbelata na-enweghị atụ na egwuregwu Nintendo Switch

Buy kacha mma na-apụ na Black Friday a yana mbelata dị elu na egwuregwu Nintendo Switch, ngwa na ndị ọzọ. Site na oge ochie ruo na mwepụta ọhụrụ, enwere ihe maka onye ọ bụla. Echefula ohere iji jide Teenage Mutant Ninja Turtles: mkpokọta Cowabunga na 17% kwụsịrị.

Amazon: Ọnụ ahịa a na-enwetụbeghị ụdị ya na Mario + Rabbids: Sparks of Hope na Sonic Superstars

Ọre ahịa Black Friday nke Amazon agaghị echefu. Ha na-enye nkwekọrịta kwụ ọtọ na egwuregwu Nintendo Switch dị ka Mario + Rabbids: Sparks of Hope na 75% kwụsịrị. Ị ga-ahụkwa ego dị mma na Sonic Superstars ndị ewepụtara na nso nso a.

GameStop: Nnukwu mbelata na ego agbakwunyere na aha Nintendo Switch

Kwadebe maka nchekwa ego na-enweghị atụ na GameStop Black Friday a. Site na mbelata ihe ruru 50% n'ọtụtụ egwuregwu, gụnyere aha Nintendo Switch ama ama dị ka Pokemon Brilliant Diamond na Shining Pearl, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, na Obi Ike Default II, ọ bụ ohere zuru oke iji gbasaa mkpokọta egwuregwu gị. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ị tụrụ ahịa n'ịntanetị wee họrọ mbubata ụlọ ahịa, ị ga-enweta mgbakwunye $5 n'ọnụ ahịa ọ bụla. Nke ahụ bụ nkwekọrịta ị nwere ike irite uru ọtụtụ oge!

Nintendo eShop: Ihe ụtọ dijitalụ na ọnụ ahịa akwụghị ụgwọ

Ọ bụrụ na ịchọrọ ịdị mma nke egwuregwu dijitalụ, Nintendo eShop bụ ebe ị ga-aga. Site n'ịre ahịa Black Friday dị ịrịba ama na egwuregwu ndị mbụ nke Nintendo, egwuregwu Capcom, egwuregwu Warner Bros. na ndị ọzọ, ị ga-ahụ azụmahịa na-enweghị ike ime ka ị nwee obi ụtọ ruo ọtụtụ awa na njedebe. Mbelata ndị a dị ruo Disemba 3rd.

Ebe ị ga-azụta egwuregwu Nintendo Switch na Black Friday

Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-ere ahịa ọ bụla na-ekere òkè na ahịa Black Friday maka egwuregwu Nintendo Switch. Ị nwere ike ịchọta ego dị mma na aha ndị a ma ama dị ka Super Mario Odyssey, Fire Emblem Engage, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Octopath Traveler II, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ma ị na-ahọrọ ileta nnukwu ndị na-ere ahịa igbe dị ka Best Buy, GameStop, Walmart, na Target, ma ọ bụ na-agagharị na ntanetị na Amazon ma ọ bụ Ụlọ Ahịa Nintendo, azụmahịa dị ịtụnanya na-echere gị.

Ọtụtụ mgbe Ẹbụp Ajụjụ

1. Ndị a amụọ dị na-ụlọ ahịa ma ọ bụ online?

Ọtụtụ azụmahịa dị ma n'ime ụlọ ahịa na n'ịntanetị, na-enye gị mgbanwe ịhọrọ usoro ịzụ ahịa nke dabara gị mma.

2. Ogologo oge ole ka azụmahịa Black Friday na-adịgide?

Azụmahịa Black Friday na-adịru obere oge, yabụ gbaa mbọ lelee ụbọchị ndị na-ere ahịa ọ bụla kwuru.

3. Enwere m ike ịzụta egwuregwu dijitalụ site na Nintendo eShop dị ka onyinye?

O di nwute, Nintendo eShop anaghị enye nhọrọ onyinye ugbu a. Otú ọ dị, ị ka nwere ike iji uru nke ego na-azụta koodu egwuregwu dijitalụ dị ka onyinye sitere n'aka ndị na-ere ahịa ndị ọzọ.

4. Ọ bara uru ịzụta kaadị onyinye Nintendo eShop n'oge Black Friday?

Kpamkpam! Ọbụghị naanị na ị nwere ike ị nweta ọmarịcha azụmaahịa na egwuregwu Nintendo eShop, mana ị nwekwara ike ịchekwa karịa site na ịzụta kaadị onyinye Nintendo eShop mbelata.

Black Friday bụ oge kacha mma iji nweta akara azụmaahịa na-enweghị atụ na egwuregwu Nintendo Switch. Echefula ohere a iji gbasaa ọba akwụkwọ egwuregwu gị ma ọ bụ iju ndị ị hụrụ n'anya onyinye zuru oke anya. Mee ngwa ngwa, n'ihi na ego ndị a agaghị adịru mgbe ebighị ebi!