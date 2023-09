Microsoft na-ekwupụta mgbasa ozi Xbox Digital maka ihe ngosi egwuregwu Tokyo

Microsoft ekpughere na ọ ga-anabata Xbox Digital Broadcast maka ihe ngosi egwuregwu Tokyo na-abịa. Mgbasa ozi a, nke akwadoro maka elekere abụọ nke ụtụtụ PT / 2am ET / 5am UK / 10pm JST, ga-eweta mmelite na egwuregwu sitere na Xbox na Bethesda, ihe ngosi egwuregwu sitere na ndị okike na Japan na Asia, ma kwupụta egwuregwu ọhụrụ na-abịa na Game Pass.

Dị ka Jerret West, onye isi ahịa ahịa Xbox si kwuo, mgbasa ozi a ga-egosipụta mmelite ọganihu sitere na Xbox na Bethesda Softworks. Na mgbakwunye, ọ ga-egosipụta nchịkọta egwuregwu dị iche iche sitere na ndị okike dabere na Japan na n'ofe Eshia. West kwukwara na mgbasa ozi a ga-agụnye egwuregwu ọhụrụ na-akpali akpali isonye na Xbox Game Pass, bụ nke ji ọdịnaya sitere na otu dị iche iche na Eshia na-agbasawanye ọba akwụkwọ ya.

N'oge Final Fantasy 14 Fan Fest 2023, onye isi Xbox Phil Spencer pụtara na ogbo ya na onye isi Square Enix Takashi Kiryu iji mee mmemme na Final Fantasy 14 ga-emecha na-abịa na consoles Xbox. Nke a gosipụtara ọpụpụ site na mpụ egwuregwu gara aga na consoles PlayStation. N'ajụjụ ọnụ ya na IGN, Spencer kwuputara na enwere ike inwe egwuregwu Square Enix na-aga Xbox n'ọdịnihu, n'agbanyeghị na ekwenyeghị aha ụfọdụ dị ka Final Fantasy 7 Remake na Final Fantasy 16.

N'ime ozi ndị ọzọ, Bethesda wepụtara egwuregwu egwuregwu oghere a na-atụsi anya ya n'oge na-adịbeghị anya, Starfield, nke achịkọtalarị ihe karịrị nde ndị egwuregwu isii. Nke a na-eme ka ọ bụrụ mmalite egwuregwu kachasị na akụkọ ihe mere eme Bethesda, karịa aha dịka Fallout na Akwụkwọ Mpịakọta Elder.

N'ile anya n'ihu, Xbox Game Studios nwere ahịrị egwuregwu na-atọ ụtọ na-abịa, gụnyere aha dị ka Perfect Dark from The Initiative, Forza from Turn 10, and Fable from Playground. Ka ọ dị ugbu a, Bethesda's ZeniMax Online Studios na-aga n'ihu na-azụlite Elder Scrolls Online, na MachineGames na-arụ ọrụ na egwuregwu Indiana Jones na-enweghị aha, nke a na-atụ anya na a ga-ekpughe na 2024.

N'ozuzu, Xbox Digital Broadcast maka Egwuregwu Egwuregwu Tokyo na-ekwe nkwa na ọ ga-abụ ihe omume na-akpali akpali maka ndị na-akwado ya, yana mmelite, ọkwa, na ihe ngosi nke egwuregwu sitere na Xbox na Bethesda.

Sources:

- Xbox Wire

- IGN