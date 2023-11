Walmart Plus na Sam's Club Plus ọ bụ otu?

N'ime ụwa nke mkpọsa, Walmart na Sam's Club bụ aha abụọ a ma ama nke ghọworo otu ihe na ịzụ ahịa dị ọnụ ala. Ha abụọ na-enye mmemme otu, Walmart Plus na Sam's Club Plus, nke na-enye ndị ahịa ha na-eguzosi ike n'ihe uru pụrụ iche. Agbanyeghị, ọ dị mkpa ịmara na mmemme abụọ a abụghị otu, n'agbanyeghị myirịta ha.

Kedu ihe bụ Walmart Plus?

Walmart Plus bụ ọrụ dabere na ndenye aha nke Walmart na-enye, otu n'ime ụdọ azụmaahịa kacha ukwuu n'ụwa. Maka ego kwa ọnwa ma ọ bụ kwa afọ, ndị otu na-enweta ohere dị iche iche, gụnyere nnyefe na-akparaghị ókè na ihe ndị tozuru oke, mbelata mmanụ ụgbọala, yana ịdị mma nke ịzụ ahịa nyocha-na-aga mkpanaka. Walmart Plus na-achọ ịkwalite ahụmịhe ịzụ ahịa maka ndị ahịa ya site n'inye mma na uru agbakwunyere.

Kedu ihe bụ Sam's Club Plus?

Sam's Club Plus, n'aka nke ọzọ, bụ mmemme otu nke Sam's Club nyere, ụlọ nkwakọba ihe nke Walmart nwere. Site n'ụgwọ kwa afọ, ndị otu na-enweta uru dị iche iche, dị ka awa ịzụ ahịa n'oge, ụgwọ ọrụ ego maka ịzụrụ ntozu, mbupu n'efu na ọtụtụ ihe ịntanetị, yana mbelata ego na ọrụ ahọpụtara. Emebere Sam's Club Plus iji gboo mkpa nke ndị na-azụ ahịa na ndị nwere obere azụmaahịa, na-enye ha nnukwu ego na uru pụrụ iche.

Kedu ihe dị iche n'etiti Walmart Plus na Sam's Club Plus?

Ọ bụ ezie na mmemme abụọ a na-enye ndị otu ha uru, enwere ọdịiche pụtara ìhè n'etiti Walmart Plus na Sam's Club Plus. Walmart Plus na-elekwasị anya n'inye ndị ahịa ya mma na ihe ndị dị mkpa kwa ụbọchị, na-emesi ike na nhọrọ nnyefe efu. N'aka nke ọzọ, Sam's Club Plus na-elekwasị anya na ndị na-azụ ahịa buru ibu na ndị nwere obere azụmaahịa, na-enye ha ohere ịnweta ụdị ngwaahịa dị iche iche n'ọtụtụ buru ibu na ọnụ ahịa mbelata.

Na mmechi, Walmart Plus na Sam's Club Plus nwere ike kekọrịta myirịta dị ka mmemme otu nke Walmart na-enye, mana ha na-egbo mkpa ndị ahịa dị iche iche. Walmart Plus na-achọ ịnye ndị na-azụ ahịa ihe dị mma na uru, ebe Sam's Club Plus na-elekwasị anya na ndị na-azụ ahịa buru ibu na ndị nwere obere azụmaahịa. N'agbanyeghị mmemme ị họọrọ, ha abụọ na-enye uru pụrụ iche nke nwere ike ịkwalite ahụmịhe ịzụ ahịa gị.