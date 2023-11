By

Enwekwaghị Pfizer ikike ọzọ?

N'ọnọdụ dị ịtụnanya, asịrị na-agbasa na Pfizer, otu n'ime ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọgwụ, enyeghị ikike ikesa ọgwụ COVID-19 ya. Asịrị ndị a ebutela ọgba aghara na nchegbu n'etiti ọha na eze, bụ ndị na-adabere na ọgwụ mgbochi Pfizer iji chebe onwe ha pụọ ​​​​na ọrịa na-aga n'ihu. Ka anyị leba anya n'eziokwu ma zaa ajụjụ ụfọdụ a na-ajụkarị iji mee ka a ghọtakwuo okwu a.

Kedu ọnọdụ ikike Pfizer dị ugbu a?

N'adịghị ka asịrị ahụ, ọgwụ mgbochi Pfizer's COVID-19 ka enyere ikike maka ojiji mberede nke ndị ọrụ nchịkwa dị iche iche gburugburu ụwa, gụnyere United States Food and Drug Administration (FDA), European Medicines Agency (EMA), na Healthtù Ahụ Ike (wa (WHO). WHO). Otu ndị a enyochala nke ọma nchekwa na data arụmọrụ ọgwụ mgbochi tupu ha enye nkwado ha.

Kedu ihe kpatara enwere asịrị nke Pfizer na-efunahụ ikike?

Ọgbaghara ahụ nwere ike ịmalite n'ihi nkwụsịtụ nwa oge nke nkesa ọgwụ mgbochi Pfizer na mba ma ọ bụ mpaghara ụfọdụ. Nkwụsịtụ ndị dị otú ahụ abụghị ihe ọhụrụ ma a na-emejuputa ya dị ka ihe eji akpachapụ anya mgbe a na-akọpụta mmetụta ọjọọ. Agbanyeghị, ọ dị mkpa ịmara na nkwusioru ndị a bụ nwa oge ma egosighi na enweghị ikike.

Kedu ihe kpatara nkwusioru nwa oge?

Nkwụsịtụ nwa oge nwere ike ime n'ihi ihe dị iche iche, gụnyere nyocha nke mmetụta ọjọọ nwere ike ime, njirimara nke okwu njikwa mma na batches kpọmkwem, ma ọ bụ mkpa imelite ntuziaka nchịkwa ọgwụ mgbochi. Nkwusioru ndị a bụ akụkụ nke usoro nhazi iji hụ na nchekwa na ịdị irè nke ọgwụ mgbochi.

Ekwesịrị m inwe nchegbu maka nchekwa ọgwụ mgbochi Pfizer?

Mba, ọ dịghị mkpa maka nchegbu na-enweghị isi. Nkwụsịtụ nwa oge na nleba anya na-aga n'ihu nke ọgwụ mgbochi Pfizer bụ akụkụ nke ụkpụrụ nchekwa siri ike dị n'ọnọdụ iji chebe ahụike ọha. Ndị na-ahụ maka nhazi na-enyocha data nchekwa ọgwụ mgbochi ahụ ma na-eme ihe ozugbo ma ọ bụrụ na nsogbu ọ bụla bilitere. Nnukwu ihe akaebe na-egosi na ọgwụ mgbochi Pfizer dị mma ma dị irè nke ukwuu n'igbochi COVID-19.

Na mmechi, ọgwụ mgbochi Pfizer's COVID-19 ka enyere ikike maka ojiji ihe mberede, n'agbanyeghị asịrị ahụ na-atụ aro na ọ bụghị. Nkwụsịtụ nwa oge bụ akụkụ nkịtị nke usoro nhazi na e kwesịghị ịkọwahie ya dị ka enweghị ikike. Ọ dị oke mkpa ịdabere na ozi ziri ezi sitere na isi mmalite ndị tụkwasịrị obi wee gaa n'ihu na-agbaso ụkpụrụ ahụike ọha iji gafere n'oge ndị a siri ike.