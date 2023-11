By

Enwekwaghị ọgwụ mgbochi Pfizer COVID?

N'ime mgbasa ozi na-ezighi ezi na-adịbeghị anya na-ekesa na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta, nkwupụta apụtala na-atụ aro na ọgwụ Pfizer-BioNTech COVID-19 enyeghị ikike maka ojiji. Asịrị ndị a ebutela ọgba aghara na nchegbu n'etiti ndị natara ọgwụ mgbochi ma ọ bụ akwadoro ịnata ọgwụ mgbochi ahụ. Agbanyeghị, ọ dị mkpa ịkọwapụta na nkwupụta ndị a bụ ụgha kpamkpam.

Ogwu Pfizer-BioNTech COVID-19, nke Pfizer mebere na mmekorita ya na BioNTech, ka enyere ikike maka ojiji mberede site n'aka ndị ọrụ nchịkwa dị iche iche n'ụwa niile, gụnyere US Food and Drug Administration (FDA), Agencylọ Ọrụ Ọgwụ na Europe (EMA), na Worldwa. Òtù Ahụ Ike (WHO). Otu ndị a enyochala nke ọma nchekwa na data arụmọrụ ọgwụ mgbochi tupu ha enye ikike.

Ọgbaghara ahụ nwere ike ịmalite n'ihi njedebe nke ikike iji ihe mberede (EUA) maka ọgwụ mgbochi Pfizer-BioNTech na United States. Agbanyeghị, ọ dị mkpa iburu n'obi na njedebe nke EUA apụtaghị na anabatakwaghị ọgwụ mgbochi. Kama, ọ na-egosi na ọgwụ mgbochi ahụ esiwo na ọnọdụ ojiji ihe mberede gaa na ọkwa nnabata zuru oke.

FAQ:

Ajụjụ: Gịnị ka ikike iji ihe mberede pụtara?

A: Ikike iji ihe mberede bụ usoro nhazi nke na-enye ohere iji ngwaahịa ahụike, dị ka ọgwụ mgbochi, n'oge ihe mberede ahụike ọha. Ọ na-eme ka a mara na enwere ike ịme ọgwụgwọ ndị nwere ike ịzọpụta ndụ ngwa ngwa, ọbụlagodi tupu emechaa usoro iwu ọdịnala niile.

Ajụjụ: A kwadoro ọgwụ mgbochi Pfizer-BioNTech COVID-19 nke ọma?

A: Ee, ọgwụ mgbochi Pfizer-BioNTech COVID-19 anatala nkwado zuru oke site n'aka ndị ọrụ nchịkwa dị iche iche, gụnyere FDA, EMA, na WHO. O meela ule siri ike na nlebanya iji hụ na nchekwa ya na arụmọrụ ya.

Ajụjụ: Ọgwụ Pfizer-BioNTech COVID-19 ka dị irè?

A: Ee, ọgwụ mgbochi Pfizer-BioNTech COVID-19 egosila na ọ dị irè nke ukwuu n'igbochi ọrịa COVID-19, ọrịa siri ike, na ụlọ ọgwụ. Ọtụtụ ọmụmụ na data n'ezie egosila na ọ dị irè mgbe niile.

Na mmechi, nkwupụta na-atụ aro na ọgwụ Pfizer-BioNTech COVID-19 enyeghị ikike bụ ụgha kpamkpam. Ọgwụ mgbochi a ka nwere ikike maka iji ihe mberede wee nweta nkwado zuru oke site n'aka ndị na-ahụ maka nhazi n'ụwa niile. Ọ dị oke mkpa ịdabere na ozi ziri ezi sitere na isi mmalite ndị tụkwasịrị obi wee kpọtụrụ ndị ọkachamara ahụike maka nchegbu ma ọ bụ ajụjụ ọ bụla gbasara ọgwụ mgbochi COVID-19.