By

Ọ bụ Walmart nwe Lowes?

N'ime ụwa nke nnukwu ndị na-ere ahịa, ọ dị mfe inwe mgbagwoju anya banyere ụlọ ọrụ ndị nwere nke. Otu ajụjụ a na-ajụkarị na-ebilite bụ ma Lowe's, ụlọ ahịa nkwalite ụlọ na-ewu ewu, bụ nke Walmart. Ka anyị leba anya n'okwu a ma kpochapụ echiche ọ bụla na-ezighị ezi.

Ihe Nwe:

Mba, Lowe's abụghị nke Walmart. Ndị dike abụọ a na-ere ahịa bụ ụlọ ọrụ dị iche iche nwere usoro nwe nke ha. Lowe's Companies, Inc., nke a na-akpọkarị Lowe's, bụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa ọha na eze edepụtara na New York Stock Exchange. N'aka nke ọzọ, Walmart Inc., bụkwa ụlọ ọrụ na-ere ahịa n'ihu ọha, na-arụ ọrụ ụlọ ahịa na-ere ahịa nke ya.

Banyere Lowe's:

Lowe's bụ ọmarịcha ụlọ na ụlọ ahịa ngwa ngwa America ama ama nke na-enye ngwaahịa dị iche iche maka ndị na-anụ ọkụ n'obi Mee N'onwe Gị, ndị nwe ụlọ na ndị ọrụ nkwekọrịta. Tọrọ ntọala na 1946, Lowe's etoola ka ọ bụrụ onye na-ere ahịa ndozi ụlọ nke abụọ na United States, yana ọtụtụ puku ụlọ ahịa n'ofe mba ahụ. Ụlọ ọrụ ahụ na-elekwasị anya n'inye ndị ahịa ngwaahịa dị mma, ọrụ pụrụ iche, na ndụmọdụ ndị ọkachamara maka ọrụ nkwalite ụlọ ha.

Banyere Walmart:

Walmart, tọrọ ntọala na 1962, bụ onye na-ere ahịa kachasị n'ụwa. Ọ na-arụ ọtụtụ ụlọ ahịa hypermarket, ụlọ ahịa ngalaba ego, na ụlọ ahịa nri na mba dị iche iche. A maara Walmart maka atụmatụ "ọnụahịa dị ọnụ ala" kwa ụbọchị, na-enye ngwaahịa dị iche iche na ọnụ ahịa ọnụ ala. Ụlọ ọrụ ahụ nwere ọnụnọ dị ịrịba ama na United States ma bụrụ onye isi na ụlọ ọrụ na-ere ahịa zuru ụwa ọnụ.

FAQ:

Ajụjụ: Enwere njikọ dị n'etiti Lowe's na Walmart?

A: Ọ bụ ezie na Lowe's na Walmart bụ ndị na-ere ahịa abụọ, enweghị njikọ kpọmkwem ma ọ bụ njikọ nwe n'etiti ụlọ ọrụ abụọ ahụ.

Ajụjụ: Enwere m ike ịchọta ngwaahịa ndị yiri ya na Lowe's na Walmart?

A: Ee, ma Lowe's na Walmart na-enye ngwaahịa ndozi ụlọ dị iche iche, n'agbanyeghị na nhọrọ ngwaahịa ha na atụmatụ ọnụahịa ha nwere ike ịdị iche.

Ajụjụ: Kedu ụlọ ọrụ ka ibu, Lowe's ma ọ bụ Walmart?

A: Walmart dị nnọọ ukwuu karịa nke Lowe n'ihe gbasara ego ha nwetara, ọnụ ahịa ụlọ ahịa na ọnụnọ zuru ụwa ọnụ.

Na mmechi, Lowe's na Walmart bụ ụlọ ọrụ dị iche iche nwere usoro nwe nke ha. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ abụọ ahụ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ na-ere ahịa, ha nwere ụdị azụmahịa na atụmatụ dị iche iche. Yabụ, oge ọzọ ị na-eme atụmatụ ọrụ nkwalite ụlọ, ị ga-ama ebe ị ga-aga - Lowe's maka mkpa DIY gị yana Walmart maka ngwaahịa dị ọnụ ala kwa ụbọchị.