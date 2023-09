Akụkọ banyere ihe ịga nke ọma Apple

Apple, nnukwu teknụzụ, akwadola igosipụta ngwaahịa ọhụrụ ya na mmemme ya kwa afọ, "Wonderlist." Ihe omume ahụ, nke malitere na 10: 30 pm IST taa, ga-egosipụta ụdị ngwaahịa dị iche iche gụnyere iPhone 15. Kemgbe mmalite nke mbụ iPhone na 2007, Apple erewo ihe karịrị 2.3 ijeri iPhones n'ụwa nile.

Enwere ike ị nweta ihe ịga nke ọma nke Apple na ngwaahịa ọhụrụ ya na ihe oyiyi ika siri ike. Ụlọ ọrụ ahụ ewepụtala teknụzụ dị egwu na atụmatụ enyi na enyi na-adọrọ mmasị ndị na-azụ ahịa gburugburu ụwa. Site na interface mmetụ mmetụ mgbanwe nke iPhone mbụ ruo na laptọọpụ MacBook mara mma ma dị ike, Apple na-abụkarị onye na-aga n'ihu na ụlọ ọrụ teknụzụ.

Otu n'ime isi ihe na-akpata ihe ịga nke ọma Apple bụ ilekwasị anya n'ịmepụta gburugburu ebe obibi nke ngwaahịa na ọrụ enweghị nkebi. Njikọ dị n'etiti ngwaọrụ Apple, dị ka iPhones, iPads, na Macs, na-enye ndị ọrụ ohere ịmekọrịta na ịkekọrịta data n'ofe ọtụtụ nyiwe. Usoro gburugburu ebe obibi emepụtala mmetụta nke iguzosi ike n'ihe n'etiti ndị ọrụ Apple, bụ ndị na-esirikarị ike ịgbanwe na ụdị ndị ọzọ.

Ọzọkwa, Apple nwere nkwanye ùgwù siri ike na imewe na ịchọ mma. A maara ngwaahịa ụlọ ọrụ ahụ maka atụmatụ ha dị mma na nke dị ntakịrị, nke na-amasị ndị na-azụ ahịa na-achọ ma ọrụ na ụdị. Nlebara anya Apple na nkọwa zuru ezu na ntinye aka na ịdịmma nyekwara aka na ihe ịga nke ọma ya, dịka ndị ọrụ na-enwe ekele maka ngwaike na ngwanrọ dị elu nke na-abịa na ngwaahịa Apple.

Na mgbakwunye na onyinye ngwaike ya, Apple emepụtala ọrụ gburugburu ebe obibi siri ike, gụnyere App Store, iCloud, na Apple Music. Ọrụ ndị a na-emeju ngwaahịa ngwaike ụlọ ọrụ ahụ, na-enye ndị ọrụ ahụmịhe enweghị nkebi na jikọtara ọnụ. App Store, akpan akpan, enyerela aka na ihe ịga nke ọma Apple, n'ihi na ọ na-enye nnukwu ọbá akwụkwọ nke ngwa na-eme ka arụ ọrụ na ngwa ngwa nke ngwaọrụ Apple dịkwuo elu.

N'ozuzu, ihe ịga nke ọma Apple nwere ike ịsị na ọ bụ ngwaahịa ọhụrụ ya, gburugburu ebe obibi na-enweghị nkebi, nlebara anya na imewe na ịchọ mma, na ntinye aka na ịdị mma. Dị ka nnukwu teknụzụ na-aga n'ihu na-agbanye ókèala ma webata ngwaahịa ọhụrụ, ọ ga-abụ na ọ ga-edobe ọnọdụ ya dị ka onye na-eduga na ụlọ ọrụ ahụ.

Ntụaka na ọgụgụ ndị ọzọ:

- iPhone: Usoro ekwentị nke Apple Inc haziri ma zụọ ahịa.

- MacBook: ahịrị kọmputa laptọọpụ Macintosh nke Apple Inc.

- Storelọ ahịa ngwa: ebe a na-ere ahịa n'ịntanetị maka ngwa mkpanaka, nke Apple Inc mepụtara ma na-elekọta ya.

- iCloud: nchekwa igwe ojii na ọrụ igwe ojii nke Apple Inc nyere.

- Egwu Apple: Ọrụ egwu na vidiyo nke Apple Inc mepụtara.