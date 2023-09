Intel weputara mmelite ọkwọ ụgbọ ala eserese maka ndị egwuregwu Starfield

Intel ewepụtala onye ọkwọ ụgbọ ala ọhụrụ, ụdị 31.0.101.4672, emebere ya maka ndị ọrụ nke Arc A-Series na Iris Xe GPU ndị na-egwu egwuregwu a na-atụ anya nke ukwuu Starfield. Mmelite a na-eleba anya n'ọtụtụ nsogbu ndị egwuregwu zutere, gụnyere oge ibu ngwa ngwa, nkwụsi ike emelitere, yana mbelata ihe a na-ahụ anya.

Na mmalite nke Starfield na mbido mbụ, ndị nwe kaadị eserese Intel Arc chere ọtụtụ glitches na ahụhụ mebiri ahụmịhe egwuregwu ha. Ụfọdụ n'ime nsogbu ndị a bụ nke a na-ahụta nke ọma, dị ka egwuregwu ahụ amaliteghị ma ọ bụ daa n'oge na-adịghị anya ka emechara. Na mbụ, ọ bụ ihe ijuanya na Intel enweghị onye ọkwọ ụgbọ ala dị njikere maka aha a na-atụ anya nke ukwuu, na-atụle ndekọ egwu ha nke inye ndị ọkwọ ụgbọala emelitere na njikarịcha.

Agbanyeghị, ewepụtara mmelite ọkwọ ụgbọ ala beta ụbọchị ole na ole gara aga, na-enye ndị ọrụ Arc GPU ohere imecha banye n'ime egwuregwu ahụ, n'agbanyeghị na ọkwa mmalite ya. Intel ekwenyela na onye ọkwọ ụgbọ ala beta a ga-aga n'ihu ndozi na nlegharị anya iji hụ na arụmọrụ kacha mma.

Onye ọkwọ ụgbọ ala kacha ọhụrụ, 31.0.101.4672 WHQL, na-ekwupụta ọtụtụ okwu akọwapụtara nke metụtara Starfield, gụnyere mbelata dị ukwuu na oge ibu egwuregwu, ndozi nkwụsi ike, yana ndozi maka mmebi ederede na ihe nkiri.

N'agbanyeghị ndozi ndị a, a ka nwere okwu ndị a ma ama na egwuregwu ahụ nke Intel na-arụsi ọrụ ike, dị ka nkwụsị ngwa ngwa na mpaghara ụfọdụ, ederede ederede na isi mmalite ọkụ, na nkọwa ederede dị ala na ihe ụfọdụ. Intel na-ekwukwa okwu na aha ngwanrọ ndị ọzọ, gụnyere Uncharted: Legacy of the Thieves Collection, Halo Infinite, Dead by Daylight, Topaz Video AI, na Adobe After Effects.

Ọzọkwa, Intel na-enyocha mmụba na-enweghị nkọwa na ọsọ fan maka Arc GPUs. Ndị egwuregwu kwesịrị ịga n'ihu na-ahọrọ ntọala dị elu ma ọ bụ ntọala dị ala maka nkwụsi ike kacha mma.

Maka nyocha zuru oke nke arụmọrụ Starfield na kaadị eserese dị iche iche ewepụtara site na 2017 ruo ugbu a, rụtụ aka na ntuziaka arụmọrụ Starfield PC anyị.

