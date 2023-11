Ọnụ ụzọ ámá Baldur 3: iji nnukwu patch na-ekwurịta okwu egwuregwu

By

Ọnụ ụzọ ámá Baldur, egwuregwu a na-atụsi anya ya nke ukwuu, ewepụtala patch nke anọ ya n'oge na-adịbeghị anya iji dozie ihe karịrị 3 okwu. Mmelite a sara mbara na-egosipụta nraranye nke ndị mmepe n'inye ahụmịhe egwuregwu ka mma maka ndị egwuregwu.

Otu mgbakwunye dị ịrịba ama bụ ikike ndị egwuregwu nwere ịsacha onwe ha. Njirimara a abụghị naanị na-agbakwụnye mmetụ nke eziokwu na egwuregwu ahụ kamakwa ọ na-eme ka ahụmihe imikpu dịkwuo elu. Ndị na-egwu egwuregwu nwere ike ugbu a ka ndị na-eme egwuregwu na-edobe ịdị ọcha nke onwe ha, na-agbakwụnyekwu eziokwu na egwuregwu ahụ.

Ọzọkwa, patch ahụ na-ekwu maka ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ ndị egwuregwu cherela kemgbe ewepụtara egwuregwu ahụ. Ọ bụ ezie na enwere ike ịchọta nkọwa nke ndetu patch ahụ na IGN.com, ọ bụ ihe kwesịrị ịja mma na ndị mmepe arụsi ọrụ ike iji wepụ ahụhụ ọ bụla na nsogbu ndị obodo egwuregwu welitere.

Na akụkọ RPG ndị ọzọ, onyinyo a na-atụ anya nke ukwuu nke mgbasawanye Erdtree maka Elden Ring na-etolite ugbu a. Ụlọ ọrụ nne na nna FromSoftware, onye nrụpụta n'azụ Elden Ring, ekwenyela na ịmepụta ọdịnaya ọhụrụ a na-aga n'ihu nke ọma. Agbanyeghị na ekwuputabeghị ụbọchị mwepụta, mmelite a bụ akara na-agba ume maka ndị na-anụ ọkụ n'obi na-eche mgbasawanye ahụ.

N'ịtụgharị uche anyị na Far Cry 6, Ubisoft mere ọkwa na nso nso a gbasara nkwado egwuregwu ahụ. Companylọ ọrụ ahụ kwuru na n'agbanyeghị nkwado maka aha ọhụrụ na Far Cry franchise akwụsịla n'ihu ọha, ụdịdị ịntanetị ka ga-adị maka ndị egwuregwu n'ọdịnihu a na-ahụ anya. Akụkọ a na-emesi ndị egwuregwu obi ike na ha nwere ike ịga n'ihu na-anụ ụtọ njirimara ọtụtụ egwuregwu egwuregwu n'agbanyeghị njedebe nke nkwado gọọmentị.

Na mmechi, patch kacha ọhụrụ maka Baldur's Gate 3 na-egosi nraranye nke otu mmepe ime nkwalite egwuregwu maka ndị egwuregwu. N'inwe ọtụtụ okwu edoziri, gụnyere mgbakwunye nke sistemu ịdị ọcha nkeonwe, egwuregwu a na-enye ahụmịhe na-adọrọ adọrọ na nke na-atọ ụtọ. Na mgbakwunye, mmelite na ọganihu nke Shadow of the Erdtree mgbasawanye maka Elden Ring yana ịdị adị nke ụdịdị ịntanetị nke Far Cry 6 na-aga n'ihu na-enye obi ụtọ maka ndị na-anụ RPG.